Если думать, что выходные – это короткий отпуск, то это лучше влияет на состояние человека и отдых будет приятнее. Более того, в понедельник человек будет чувствовать себя счастливее.

Таким образом людям значительно легче начать рабочую неделю. Результат исследования опубликовали в журнале Social Psychological and Personality Science.

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Как происходило исследование

1 эксперимент

В исследовании приняли участие 440 добровольцев, работающих полный рабочий день. Они заполнили анкеты в конце рабочей недели, в пятницу, а также оценили свой уровень счастья.

После этого людей разделили на 2 группы:

обязанность первой – относиться к выходным как к отпуску;

второй – как к обычным выходным.

Когда выходные прошли, в понедельник участники повторно оценили свой уровень счастья. Дополнительно они ответили на 7 вопросов.

2 эксперимент

Следующий эксперимент организовали по схожей схеме. Однако на этот раз ученые дополнительно попросили участников подробно описать свои выходные.

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Результаты исследования

Как оказалось, те добровольцы, которые восприняли выходные как отпуск, смогли лучше расслабиться и отдохнуть. Они получили больше удовольствия, чем другие.

Дело в том, что эта группа людей тратила меньше времени на бытовую работу. По словам людей, они больше ценили момент, это помогло им быть счастливее в понедельник.

Как это объяснили ученые

Двухдневные перерывы в работе не так полезны для психики, как стандартный отпуск. По словам ученых, люди привыкли к выходным, а потому не ценят их.

Также ученые отметили, если думать о выходных как об отпуске каждый раз – схема может не работать.