За время протестов в Беларуси от пыток силовиков пострадали по меньшей мере 1 376 человек. Каждый третий из них получил травмы средней тяжести и увечья. Кроме того, известно о 3 случаях сексуального насилия.

Государственные органы не обнародовали статистику о пострадавших во время протестов в Беларуси, однако собирали такие данные. Об этом сообщает Mediazona.

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Какие травмы получили протестующие

Легкие травмы – гематомы, ушибы, ожоги легкого уровня;

Средние травмы – рваные, черепно-мозговые и комбинированные раны;

Тяжелые травмы – огнестрельные ранения, травмы внутренних органов, переломы и травматические ампутации.

Средний возраст искалеченных на протестах – 31 год.

Анализы ранений от резиновых пуль свидетельствуют, что чаще всего силовики целились протестующим в голову, грудь и живот. Такие выстрелы могут нанести самый сильный вред здоровью.

Самые страшные случаи применения резиновых пуль

Выстрелом в грудную клетку убили 34-летнего Александра Тарайковского.

Выстрелом в грудную клетку 37-летнему мужчине пробили легкое. Он провел в коме несколько суток.

Выстрелом в живот 24 летнему протестующему прострелили кишечник. Это привело к разгерметизации брюшной полости.

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Как протестующих калечили светошумовыми гранатами

В первые дни протестов светошумовые гранаты применяли массово. Когда оружие попадало в толпу, тела протестующих покрывали обломочные ранения, а взрывная волна вызывала контузии и черепно-мозговые травмы.

30-летнему мужчине взрывом оторвало правую стопу.

У 33-летнего мужчины после взрыва диагностировали перелом поперечного отростка поясничного позвонка.

Одному из пострадавших обломок гранаты попал в грудь. Это привело к легочной болезни – пневмотораксу.

Где чаще всего пытали людей

Фактически 50% пострадавших получили травмы в автозаках, отделениях милиции и в СИЗО на Окрестина и в Жодино. Многих людей били во время задержаний, тогда в автозаке или участках полиции, а впоследствии еще и в следственных изоляторах. Иногда пытки продолжались несколько дней.

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Из СИЗО на Окрестина люди выходили с черепно-мозговыми травмами, а также множественными гематомами на спине, ребрах, бедрах. Сотрясение мозга получили около 200 человек. Вероятно, задержанных ставили лицом к стене, а тогда били дубинками.

Кроме того, по меньшей мере трое мужчин получили в следственном изоляторе травмы, вызванные сексуальным насилием. Среди них есть даже 17-летний подросток.

Что известно о погибших во время протестов

Точное количество погибших во время протестов в Беларуси установить пока невозможно.

В официальной статистике, которую подают белорусские власти, говорится о 3 погибших. Лидеры оппозиции заявляли о 5 жертвах. Однако в ООН утверждают, что на самом деле погибших значительно больше.

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