Украинские букмекеры считают, что на президентских выборах в США 3 ноября победу одержит Джо Байден. Букмекер "Париматч "оценивает его шансы как 1,32 к 1, а букмекер" ФавБет " – как 1,5 к 1.

Ставка на победу действующего президента Дональда Трампа в "Париматч" составляет 3,2 к 1, в "ФавБет" – 2,6 к 1. Об этом сообщил 24 канал.

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Что известно о рейтингах Трампа и Байдена

Социологические исследования, обнародованные 23 – 26 октября, свидетельствуют, что за Байдена планируют проголосовать 54% избирателей. За Трампа готовы отдать свои голоса лишь 42% избирателей.

В то же время рейтинг Байдена несколько снизился после второго раунда президентских дебатов. Еще в начале октября за лидера демократов собрались голосовать 56% американцев.

Что известно о президентских выборах в США

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Соперниками на выборах являются действующий президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

И Трамп, и Байден уже проголосовали на выборах досрочно. Трамп подчеркнул, что отдал свой голос "за хорошего парня по имени Трамп". Байден не раскрыл тайну своего голосования.

Досрочно уже проголосовали более 90 миллионов американцев.

Ставки мировых букмекеров отличаются. Одни букмекеры уже называют победителем Байдена, другие – говорят, что у Трампа довольно неплохие шансы остаться президентом США.



Выборы в США 2020 рейтинги кандидатов / Инфографика 24 канал