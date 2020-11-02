Украинские букмекеры ставят на победу Байдена на президентских выборах в США
Украинские букмекеры считают, что на президентских выборах в США 3 ноября победу одержит Джо Байден. Букмекер "Париматч "оценивает его шансы как 1,32 к 1, а букмекер" ФавБет " – как 1,5 к 1.
Ставка на победу действующего президента Дональда Трампа в "Париматч" составляет 3,2 к 1, в "ФавБет" – 2,6 к 1. Об этом сообщил 24 канал.
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Что известно о рейтингах Трампа и Байдена
Социологические исследования, обнародованные 23 – 26 октября, свидетельствуют, что за Байдена планируют проголосовать 54% избирателей. За Трампа готовы отдать свои голоса лишь 42% избирателей.
В то же время рейтинг Байдена несколько снизился после второго раунда президентских дебатов. Еще в начале октября за лидера демократов собрались голосовать 56% американцев.
Что известно о президентских выборах в США
- Выборы президента США состоятся 3 ноября.
- Соперниками на выборах являются действующий президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
- И Трамп, и Байден уже проголосовали на выборах досрочно. Трамп подчеркнул, что отдал свой голос "за хорошего парня по имени Трамп". Байден не раскрыл тайну своего голосования.
- Досрочно уже проголосовали более 90 миллионов американцев.
- Ставки мировых букмекеров отличаются. Одни букмекеры уже называют победителем Байдена, другие – говорят, что у Трампа довольно неплохие шансы остаться президентом США.
Выборы в США 2020 рейтинги кандидатов / Инфографика 24 канал
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