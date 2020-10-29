Реформу КСУ надо проводить быстро и отдельно от изменений судебной системы, – Стефанчук
Реформировать Конституционный суд и его работу нужно быстро и отдельно от реформы судебной системы страны. Ведь КСУ не является органом системы судопроизводства, а высшим гарантом верховенства Конституции.
У Конституционного суда по судопроизводству есть только название "суд". Об этом на заседании СНБО заявил заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина.
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Конституционный суд – это не орган системы судопроизводства. Нам нужно понимать, что в реформу судебной системы мы вряд ли можем "закатать" реформу Конституционного суда,
– отметил Стефанчук.
По его словам, вопрос Конституционного суда следует рассматривать отдельно, внеблоково. "Я за судебную реформу, но вопрос Конституционного суда должен решаться быстро и за ее пределами", – подытожил заместитель главы Рады.
Ведь этот орган является высшим гарантом верховенства Конституции в Украине.
Решение КСУ и скандал на этот счет
- Конституционный суд 27 жовтня признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Решение приняли после иска депутатов от ОПЗЖ и "За будущее".
- Впоследствии НАЗК закрыли доступ к реестру электронных деклараций чиновников.
- Международные партнеры Украины негативно восприняли такое решение суда и назвали его шагом в прошлое. Под угрозой оказался и безвизовый режим с ЕС.
- 29 октября Зеленский созвал заседание СНБО. По его итогам Кабмин распорядился восстановить свободный доступ к реестру е-деклараций.