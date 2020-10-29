Реформировать Конституционный суд и его работу нужно быстро и отдельно от реформы судебной системы страны. Ведь КСУ не является органом системы судопроизводства, а высшим гарантом верховенства Конституции.

У Конституционного суда по судопроизводству есть только название "суд". Об этом на заседании СНБО заявил заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина.

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Конституционный суд – это не орган системы судопроизводства. Нам нужно понимать, что в реформу судебной системы мы вряд ли можем "закатать" реформу Конституционного суда,

– отметил Стефанчук.

По его словам, вопрос Конституционного суда следует рассматривать отдельно, внеблоково. "Я за судебную реформу, но вопрос Конституционного суда должен решаться быстро и за ее пределами", – подытожил заместитель главы Рады.

Ведь этот орган является высшим гарантом верховенства Конституции в Украине.

Решение КСУ и скандал на этот счет