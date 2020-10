Насколько архитектура и строительство – женские профессии? Что нужно, чтобы стать успешным архитектором? Возможно ли совмещать работу инженером или архитектором с личной жизнью?

Такие вопросы обсуждали специалистки этой сферы на двухдневном учебном онлайн-модуле STEM is FEM с украинскими школьницами.

Основательница и главный архитектор бюро IK-architects Екатерина Яровая отметила, что сегодня для успешной карьеры архитектора недостаточно высшей школы архитектуры. Она рассказала о многогранности этой профессии, отметив, что архитектор – это прежде всего призвание. Это дело, которому учишься в течение всей жизни, поэтому нужно быть готовым к дополнительным занятиям, к изучению многих смежных дисциплин.

«Например, инженер или строитель – это много знаний об одном предмете. Архитектор – это немного, но обо всем. Архитектор – как дирижер. Он собственноручно не владеет инструментами, но понимает, как они все работают и сводит их в единый ансамбль. В обязанности архитектора очень часто входят не только проектирование, черчение и рисование, но и организаторская и психологическая работа, когда нужно отстаивать свою точку зрения о том или ином проекте»,

– рассказала Яровая.

Во встрече приняли участие и мотивационные спикеркы, которые вдохновили девушек выбирать профессии по душе, а не подстраиваться под гендерные стереотипы. Амбассадор Украины в Республике Северная Македония Наталья Задорожнюк отметила, что главное для успеха – не пол, а вера в себя и упорный труд.

«Будьте уверены в себе и верьте в себя. Мечты реально сбываются. Не сравнивайте себя с другими. У каждого разные возможности и способности. Устанавливайте и поднимайте планки для себя. Самое главное – это вы. Не пренебрегайте своими слабостями, работайте с ними. Когда у меня началась боязнь публичных выступлений, вместо того, чтобы уменьшить количество мероприятий, я наоборот делала их больше, и преодолев страх, снова полюбила это дело»,

– поделилась Задорожнюк.

В завершение двухдневной программы девушки приняли участие в конкурсе на лучший 3D-макет велосипедных станций для своего города.

«Девушки подготовили много интересных проектов, предусматривающих создание велосипедной станции с дополнительными опциями. Победу одержала бориспольчанка Екатерина Калиниченко, которая выполнила проект в эко-стиле, добавив к велостанции возможность заряжать мобильные телефоны от солнечной батареи, – рассказывает инициатор проекта STEM is FEM, инвестор Reface Сергей Токарев, – Она получит профессиональный графический планшет, который позволит совершенствоваться в этой сфере. Другие финалистки смогут пройти специализированные курсы по архитектуре на одной из образовательных онлайн-платформ».

STEM is FEM – образовательный проект, который популяризирует STEM специальности (наука, технологии, инженерия и математика) среди украинских девушек посредством проведения тематических учебных модулей, лекций и мастер-классов.

