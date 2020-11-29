Чем быстрее начнется первая сессия Харьковского областного совета, тем качественнее будет бюджет региона на 2021 год и тем лучше будет работать социальная инфраструктура.

Так считает Степан Масельский, которого выдвинула на должность заместителя главы облсовета крупнейшая фракция – "Блок Кернеса "Успешный Харьков", сообщает "РБК-Украина".

Как известно, на завтра, 30 ноября, запланировано заседание Харьковской областной территориальной избирательной комиссии. На нем будет определена дата открытия первой сессии облсовета, на которую соберется обновленный по итогам местных выборов-2020 состав депутатов.

Степан Масельский заявил, что выступает за скорейшее проведение первого заседания "послевыборного" Харьковского облсовета.

"Времени на раскачку нет: чем быстрее мы соберемся, тем лучше. У областных депутатов серьезный набор задач, которые надо оперативно решать. Нужно принимать бюджет, утверждать целевые программы, от которых зависит стабильная работа социальной сферы – в частности, зарплаты учителей, врачей, которые находятся на передовой борьбы с пандемией", – считает политик.

Напомним, что в харьковский областной совет избраны 120 депутатов, из которых 46 представляют "Блок Кернеса "Успешный Харьков", 29 – ОПЗЖ, 17 – "Слугу народа", 17 – "Блок Светличной "Вместе", 11 – "Европейскую солидарность".

По информации СМИ, в минувшую пятницу состоялось собрание депутатов "Блока Кернеса "Успешный Харьков", которые прошли в областной совет. На мероприятии Степану Масельскому поручили начать переговоры о сотрудничестве со всеми другими политическими силами.

"В нынешних непростых условиях самое главное помнить, в чем заключается смысл работы депутатов областного совета. Нас выбрали не ради ярких публичных выступлений и дискуссий, а для того, чтобы мы работали для людей Харьковщины ", – подчеркнул Масельский.

Сейчас Степан Масельский, племянник легендарного первого губернатора Харьковской области Александра Масельского, работает на Харьковщине председателем Балаклейского районного совета. В начале "нулевых" он был экономическим советником главы Харьковской ОГА Евгения Кушнарева, затем его заместителем, а впоследствии в конце 2004 – начале 2005 годов его назначили губернатором региона – самым молодым на то время в Украине.