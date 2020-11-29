Степанов анонсировал проверки по всем больницам Украины после трагедии в Жовкве
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на трагедию, которая случилась в Жовкве 27 ноября. Там из-за отключения света в больнице погибли два пациента, находившиеся на аппарате ИВЛ.
В больницу уже направили проверку. Также проверки должны провести в больницах по всей Украине. Об этом на своей фейсбук-странице написал глава Минздрава Максим Степанов.
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Больница, где случилась трагедия, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы,
– подчеркнул он.
Степанов пообещал держать работу комиссии на личном контроле.
Также министр добавил, что врачи изо всех сил пытались спасти пациентов. В частности – с помощью мешка Амбу. Речь идет об этом ручном аппарате для искусственной вентиляции легких, который применяется к пациентам с нарушением дыхания.
Коротко о гибели пациентов на ИВЛ в Жовкве:
- В Жовковской ЦРБ вечером 27 ноября отключили свет. Электроэнергии не было около часа.
- В то же время в больнице не сработал генератор, который должен был обеспечить функционирование больницы и в частности реанимационное отделение. Вместе с тем на момент приезда следственно-оперативной группы генератор почему-то был в гаражном помещении на территории больницы, причем – не подключенный к электросети.
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- Фактически из-за исчезновения света в больнице, в реанимационном отделении ЦРБ умерли два пациента, подключенных к аппаратам ИВЛ. У этих людей были диагностированы двусторонняя пневмония и COVID-19.
- Полиция уже открыла уголовное производство из-за гибели людей. Виновникам грозит наказание в виде 8 лет лишения свободы.
- Между тем председатель Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что инициирует увольнение главы Жовковской райгосадминистрации, а также главного врача больницы, где произошла трагедия.
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