Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на трагедию, которая случилась в Жовкве 27 ноября. Там из-за отключения света в больнице погибли два пациента, находившиеся на аппарате ИВЛ.

В больницу уже направили проверку. Также проверки должны провести в больницах по всей Украине. Об этом на своей фейсбук-странице написал глава Минздрава Максим Степанов.

Главное На Львовщине умерли два пациента на ИВЛ из-за отсутствия электричества

Больница, где случилась трагедия, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы,

– подчеркнул он.

Степанов пообещал держать работу комиссии на личном контроле.

Также министр добавил, что врачи изо всех сил пытались спасти пациентов. В частности – с помощью мешка Амбу. Речь идет об этом ручном аппарате для искусственной вентиляции легких, который применяется к пациентам с нарушением дыхания.

Коротко о гибели пациентов на ИВЛ в Жовкве:

В Жовковской ЦРБ вечером 27 ноября отключили свет. Электроэнергии не было около часа.

В то же время в больнице не сработал генератор, который должен был обеспечить функционирование больницы и в частности реанимационное отделение. Вместе с тем на момент приезда следственно-оперативной группы генератор почему-то был в гаражном помещении на территории больницы, причем – не подключенный к электросети.

Смотрите также Это недопустимо: в Офисе Президента отреагировали на трагическую гибель пациентов в Жовкве