Минимальная сумма, на которую нужно увеличить бюджет на медицину на 2021 год – это 57 миллиардов гривен. Даже не 56, как заверил глава Минздрава Максим Степанов. Эта сумма позволит просто выжить системе здравоохранения.

Мнение Степанова о бюджете на здравоохранение на 2021 год

Сколько денег не хватает

Бюджет на здравоохранение – это не только о COVID-19. Есть много других болезней.

А еще нужно платить достойные зарплаты медработникам.

Об этом говорил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 30 ноября, пишет 24 канал.

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Понятно, что мы считали различные варианты, чтобы обеспечить минимум. Чтобы мы, без преувеличения, выжили. Я думаю, что нужно добавить еще примерно 57 миллиардов гривен,

– заявил министр.

Так глава Минздрава ответил на вопрос, на какую сумму необходимо увеличить финансирование системы здравоохранения в 2021 году, по сравнению с той суммой, которую предусмотрели в представленном правительством на рассмотрение Верховной Рады проекте госбюджета.

Какую сумму в целом просило Министерство здравоохранения

В бюджетном запросе, подготовленном Минздравом, на систему здравоохранения, по словам Степанова, прописали 296 миллиардов гривен. Среди них:

225 миллиардов на финансирование программы медицинских гарантий.

15,1 миллиарда на закупку вакцины против COVID-19 для всех групп риска.

Остальные деньги – на другие проекты, учитывая и инвестиционные.

Какой бюджет на медицину предусмотрели в проекте госбюджета-2021

"Нам предусмотрели 159 миллиардов вместе со специальным фондом, 151 миллиард общего фонда", – сказал Степанов. И еще раз подчеркнул: "Если я говорю, что надо добавить еще как минимум 57 миллиардов, это не значит 56 – это значит именно 57".

Если нам не дадут этих денег, мы будем больше умирать, нас некому будет лечить, наши врачи и наши медсестры просто уедут за границу. Это реальность, которую мы увидим с 1 января,

– подытожил глава Минздрава.

Однако и добавил щепотку оптимизма: он считает, что сможет убедить депутатов увеличить финансирование системы здравоохранения в окончательном бюджете на 2021 год.



Основные цифры с проекту бюджета Украины на 2021 / Инфографика 24 канала