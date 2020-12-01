Надо еще 57 миллиардов, чтобы система здравоохранения Украины выжила, – Степанов о бюджете-2021
Минимальная сумма, на которую нужно увеличить бюджет на медицину на 2021 год – это 57 миллиардов гривен. Даже не 56, как заверил глава Минздрава Максим Степанов. Эта сумма позволит просто выжить системе здравоохранения.
Мнение Степанова о бюджете на здравоохранение на 2021 год
Сколько денег не хватает
- Бюджет на здравоохранение – это не только о COVID-19. Есть много других болезней.
- А еще нужно платить достойные зарплаты медработникам.
Об этом говорил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 30 ноября, пишет 24 канал.
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Понятно, что мы считали различные варианты, чтобы обеспечить минимум. Чтобы мы, без преувеличения, выжили. Я думаю, что нужно добавить еще примерно 57 миллиардов гривен,
– заявил министр.
Так глава Минздрава ответил на вопрос, на какую сумму необходимо увеличить финансирование системы здравоохранения в 2021 году, по сравнению с той суммой, которую предусмотрели в представленном правительством на рассмотрение Верховной Рады проекте госбюджета.
Какую сумму в целом просило Министерство здравоохранения
В бюджетном запросе, подготовленном Минздравом, на систему здравоохранения, по словам Степанова, прописали 296 миллиардов гривен. Среди них:
- 225 миллиардов на финансирование программы медицинских гарантий.
- 15,1 миллиарда на закупку вакцины против COVID-19 для всех групп риска.
- Остальные деньги – на другие проекты, учитывая и инвестиционные.
Какой бюджет на медицину предусмотрели в проекте госбюджета-2021
"Нам предусмотрели 159 миллиардов вместе со специальным фондом, 151 миллиард общего фонда", – сказал Степанов. И еще раз подчеркнул: "Если я говорю, что надо добавить еще как минимум 57 миллиардов, это не значит 56 – это значит именно 57".
Если нам не дадут этих денег, мы будем больше умирать, нас некому будет лечить, наши врачи и наши медсестры просто уедут за границу. Это реальность, которую мы увидим с 1 января,
– подытожил глава Минздрава.
Однако и добавил щепотку оптимизма: он считает, что сможет убедить депутатов увеличить финансирование системы здравоохранения в окончательном бюджете на 2021 год.
Основные цифры с проекту бюджета Украины на 2021 / Инфографика 24 канала
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