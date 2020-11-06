Карантин выходного дня в Украине заработает точно не в ближайшее время. Дело в том, что этот нормативный документ только разработали в Минздраве. И еще нужно, чтобы его согласовали в Кабинете Министров: как члены правительства, так и остальные ведомства. Он будет предусматривать ограничения работы некоторых заведений досуга, но не их закрытие.

Карантин выходного дня в Украине: детали от Минздрава

После всех этих процедур собственно и будет понятен срок введения карантина выходного дня. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в комментарии ресурса "Новое время".

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"Сейчас разрабатываем механизм жесткого карантина выходного дня – суббота и воскресенье. Когда будет максимально ограничена работа заведений питания, других учреждений. Но без ограничений транспорта. Это будет общая оранжевая зона. Мы должны идти на такие шаги", – отметил глава Минздрава.

По его словам, речь идет не о закрытии баров и ресторанов, а о рекомендациях по введению соответствующих часов.

Будем очень рекомендовать введение часов для обслуживания пенсионеров в магазинах и в аптеках. А также усиление адаптивного карантина при определенных показателях распространения болезни,

– подчеркнул Степанов.

Он добавил, что если сейчас в Украине есть десять ограничений, которые правительство принимает, учитывая позиции местных властей, то при определенных показаниях состоится жесткое введение всех ограничений, которые будут существовать.

"Я думаю, что в регионах после местных выборов ситуация изменится. У меня есть много претензий к местной власти о том, что было накануне выборов. Однако после моего совещания с мэрами мы согласовали алгоритм, по которому они действительно придерживались ограничений, которые мы устанавливали с учетом их мнения", – говорит Степанов.

Более того, по его словам, в некоторых городах с красной зоны намного улучшались показатели и они выходили из нее.

"Я считаю, что наша стратегия адаптивного карантина была полностью успешной, если мы посмотрим на распространение болезни", – подытожил министр.

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Карантин выходного дня в Украине: главное

Прирост больных COVID-19 в Украине резко растет – уже длительное время фиксируют антирекорды. Поэтому в Минздраве задумались о введении более жестких ограничений. По словам Степанова, несколько улучшить ситуацию может введение в государстве карантина выходного дня, когда более строгие ограничения будут действовать на выходных.

Это второй сценарий усиления карантина, который является достаточно реальным. По данным СМИ, Минздрав и Кабмин считают, что такой вариант – лучший для бизнеса и представителей власти.

Что предусматривает карантин выходного дня:

ограничения посещения торгово-развлекательных центров и фудкортов,

фудкорты будут работать только на вынос,

развлекательные заведения и фитнес-центры закроют,

магазины в ТРЦ будут работать, однако с соблюдением требований – 1 человек на 20 квадратов,

если же эти меры не помогут – усиление карантина будет продолжаться.



Адаптивный карантин в Украине: новые ограничения / Инфографика 24 канала