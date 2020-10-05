Если количество зараженных коронавирусом продолжит стремительно расти, Украина может вернуться к более жесткому карантину. Полного локдауна не будет, однако с адаптивным карантином придется попрощаться.

Украинцам необходимо прекратить легкомысленно относиться к COVID-19. В частности, политикам стоит отказаться от организации массовых мероприятий вроде тех, что были в Запорожье (фестиваль Khortytsia Freedom – 24 канал) и Харькове. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил 5 октября в эфире "Свободы слова".

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Если количество занятости коек в "ковидних" больницах превысит 60%, Минздрав предложит вводить дополнительные ограничения. В этом Украина будет ориентироваться на опыт европейских стран, в частности Франции и Израиля.

Я не считаю, что его (локдаун – 24 канал) надо делать, но вводить ограничения, чтобы остановить цепь – надо,

– заявил Степанов.

Глава Минздрава отметил: главное, чтобы украинские больницы всегда могли оказать медицинскую помощь всем больным.

"Чтобы не дошло до ситуации, когда мы начнем говорить, что мы не можем принять средней тяжести, будем принимать только тяжелых больных. Или другая какая-то сортировка. Это недопустимо", – подчеркнул Степанов.

Что известно о COVID-19 в Украине?

За сутки 5 октября в Украине обнаружили 3774 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 230 236 зараженных коронавирусом, 4 440 человек уже умерли. Выздоровели – 101 252 пациента. По состоянию на 5 октября от COVID-19 продолжают лечиться 124 554 инфицированных. Сейчас в соответствии с правилами адаптивного карантина Украина разделена на четыре зоны эпидемиологической опасности: красную, оранжевую, желтую и зеленую.