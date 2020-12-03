У каждого свои достижения, – Степанов прокомментировал сбор подписей за свою отставку
Нардепы активно собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Ему даже уже якобы начали искать замену. Однако сам министр на это не обращает внимания и прокомментировал действия своих коллег.
Степанов заверил, что все время, пока нардепы собирают подписи, он упорно работает. Об этом Степанов сказал в эфире 24 канала.
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"Фракция "Голос" и еще некоторые политические силы начали собирать голоса за мою отставку, начиная еще с апреля. С тех пор они то собирают подписи, то прекращают", – отметил Степанов.
Я могу сказать, что я делаю с апреля: увеличиваю количество коек с кислородом, увеличиваю количество тестирований в сотни раз. У каждого свои достижения,
- подытожил министр.
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Вероятная отставка Степанова: что известно
- О том, что Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года, сообщили СМИ. Они ссылались на собственные источники в Офисе президента.
- Учитывая такую новость, уже начали обсуждать кандидатуру на должность нового главы Минздрава. Даже предположили, что заменить Степанова может главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что 13 ноября Кабмин подписал документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Стоит отметить, что сразу после этого Степанов ушел на больничный. Тогда он опроверг информацию о своей отставке.
- Активисты и общественные организации периодически проводят протесты за отставку Степанова. Это началось еще в мае 2020 года. Все из-за определенных решений министра в вопросах бюджета.
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