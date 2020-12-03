Нардепы активно собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Ему даже уже якобы начали искать замену. Однако сам министр на это не обращает внимания и прокомментировал действия своих коллег.

Степанов заверил, что все время, пока нардепы собирают подписи, он упорно работает. Об этом Степанов сказал в эфире 24 канала.

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"Фракция "Голос" и еще некоторые политические силы начали собирать голоса за мою отставку, начиная еще с апреля. С тех пор они то собирают подписи, то прекращают", – отметил Степанов.

Я могу сказать, что я делаю с апреля: увеличиваю количество коек с кислородом, увеличиваю количество тестирований в сотни раз. У каждого свои достижения,

- подытожил министр.

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