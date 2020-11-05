Чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение, – Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ввести комендантский час в Украине могут исключительно после введения чрезвычайного положения. Сейчас об этом речи не идет.
Ввести чрезвычайное положение можно только после соответствующего решения Верховной Рады. Об этом Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого – решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной Раде,
- подчеркнул Степанов.
Что еще сказал Степанов
- Власти не рассматривают вариант остановки общественного транспорта по всей территории Украины.
- Необходимо найти баланс, чтобы уберечь украинцев от коронавируса, однако важно, чтобы они при этом не потеряли работу.
- Еще один локдаун существенно увеличит уровень безработицы в Украине.
Что известно об усилении карантина в Украине
- За сутки 3 ноября в Украине зафиксировали рекордное количество новых зараженных – 9 524 человек. Всего сейчас в стране – более 400 тысяч зараженных.
- 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдаун пока не будут вводить.
- В Минздраве Украины обсуждают возможность ввести в Украине карантин выходного дня.
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