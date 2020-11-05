Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ввести комендантский час в Украине могут исключительно после введения чрезвычайного положения. Сейчас об этом речи не идет.

Ввести чрезвычайное положение можно только после соответствующего решения Верховной Рады. Об этом Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого – решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной Раде,

- подчеркнул Степанов.

Что еще сказал Степанов

Власти не рассматривают вариант остановки общественного транспорта по всей территории Украины.

Необходимо найти баланс, чтобы уберечь украинцев от коронавируса, однако важно, чтобы они при этом не потеряли работу.

Еще один локдаун существенно увеличит уровень безработицы в Украине.

Что известно об усилении карантина в Украине