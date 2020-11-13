Степанов откажется от депутатства в облсовете: детали
Министр здравоохранения Максим Степанов баллотировался в Одесский областной совет на местных выборах. 25 октября глава Минздрава получил достаточно голосов, чтобы получить депутатский мандат.
Степанов прошел в облсовет Одесской области
На местных выборах в Одесской области Степанов возглавлял список "Слуги народа" в облсовет. Закон позволяет министру совместить правительственную работу и депутатство. Об этом Степанов рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".
Ранее Не Минздравом единственным: Максим Степанов прошел в Одесский областной совет
Однако работать еще и в облсовете глава Минздрава не собирается.
Закон мне это позволяет. Я считаю, что хорошо надо делать что-то одно,
– сказал Степанов.
Что известно о результатах выборов в Одессе
Одесская областная ТИК установила результаты голосования 25 октября, согласно которым 84 кандидата набрали достаточно голосов. Об этом говорится в протоколе комиссии.
Какие партии прошли в облсовет
- ОПЗЖ – 26,81%;
- "Слуга народа" – 17,55%;
- "Доверяй делам" – 11,8%;
- "Европейская Солидарность" – 10,37%;
- "За майбутнє" – 10,01%;
- "Батькивщина" – 6,84%;
- "Партия Шария" – 5,09%.
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