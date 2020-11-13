Министр здравоохранения Максим Степанов баллотировался в Одесский областной совет на местных выборах. 25 октября глава Минздрава получил достаточно голосов, чтобы получить депутатский мандат.

Степанов прошел в облсовет Одесской области

На местных выборах в Одесской области Степанов возглавлял список "Слуги народа" в облсовет. Закон позволяет министру совместить правительственную работу и депутатство. Об этом Степанов рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Ранее Не Минздравом единственным: Максим Степанов прошел в Одесский областной совет

Однако работать еще и в облсовете глава Минздрава не собирается.

Закон мне это позволяет. Я считаю, что хорошо надо делать что-то одно,

– сказал Степанов.

Что известно о результатах выборов в Одессе

Одесская областная ТИК установила результаты голосования 25 октября, согласно которым 84 кандидата набрали достаточно голосов. Об этом говорится в протоколе комиссии.

Какие партии прошли в облсовет

ОПЗЖ – 26,81%;

"Слуга народа" – 17,55%;

"Доверяй делам" – 11,8%;

"Европейская Солидарность" – 10,37%;

"За майбутнє" – 10,01%;

"Батькивщина" – 6,84%;

"Партия Шария" – 5,09%.

Больше о результатах местных выборов-2020 можно прочитать здесь.