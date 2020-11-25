В течение последнего месяца 2020 года станет понятно, нужно ли будет вводить локдаун на новогодние праздники. Все зависит от динамики роста заболевания, госпитализации и смертности в течение этого периода.

Во время новогодних праздников происходит тесная коммуникация между людьми, которая может способствовать дополнительному распространению COVID-19. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире 24 канала.

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По ее словам, если в Украине не введут дополнительные ограничительные меры, то еще до новогодних праздников произойдет чрезмерная нагрузка на медицинскую систему.

Из-за этого многие семьи будут иметь неприятности, связанные с поиском медиков и больниц на праздники.

И Рождество, и Новый год можно отпраздновать в узком семейном кругу, чтобы избежать максимального скопления людей,

– заявила Скалецкая.

По мнению экс-министра, если украинцы хотят оставаться на праздники здоровыми, то нужно уже сохранять социальную дистанцию, носить маски, дезинфицировать руки и проветривать помещения.

По ее словам, если в Украине сейчас ничего не будут делать, то через 2 недели ситуация уже будет менее контролируемой.

Обратите внимание! В Кабмине готовятся к различным возможным сценариям противодействия COVID-19. Глава кабмина Денис Шмыгаль не исключил, что на новогодние праздники таки могут ввести локдаун. Подробнее об этом – читайте здесь.

Скалецкая рассказала, что даже использование масок не сможет уберечь во время массовых гуляний. Причина в том, что многие люди носят их неправильно и не соблюдают требуемую дистанцию.

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Экс-министр отметила, что из-за больших скоплений людей вокруг елок, правоохранителей может быть недостаточно, чтобы навести порядок. По ее словам, прогнозы специалистов в каждом регионе Украины являются не очень благоприятными, чтобы позволить проведение массовой программы празднований.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала