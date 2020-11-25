Стоит ли вводить локдаун на новогодние праздники: объяснение Скалецкого
В течение последнего месяца 2020 года станет понятно, нужно ли будет вводить локдаун на новогодние праздники. Все зависит от динамики роста заболевания, госпитализации и смертности в течение этого периода.
Во время новогодних праздников происходит тесная коммуникация между людьми, которая может способствовать дополнительному распространению COVID-19. Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире 24 канала.
Читайте также Мобильность украинцев упала до уровня карантина весной, – Шмыгаль
По ее словам, если в Украине не введут дополнительные ограничительные меры, то еще до новогодних праздников произойдет чрезмерная нагрузка на медицинскую систему.
Из-за этого многие семьи будут иметь неприятности, связанные с поиском медиков и больниц на праздники.
И Рождество, и Новый год можно отпраздновать в узком семейном кругу, чтобы избежать максимального скопления людей,
– заявила Скалецкая.
По мнению экс-министра, если украинцы хотят оставаться на праздники здоровыми, то нужно уже сохранять социальную дистанцию, носить маски, дезинфицировать руки и проветривать помещения.
По ее словам, если в Украине сейчас ничего не будут делать, то через 2 недели ситуация уже будет менее контролируемой.
Скалецкая рассказала, что даже использование масок не сможет уберечь во время массовых гуляний. Причина в том, что многие люди носят их неправильно и не соблюдают требуемую дистанцию.
К теме Скопления людей не будет: мэр Ивано-Франковска рассказал о работе рождественских ярмарок
Экс-министр отметила, что из-за больших скоплений людей вокруг елок, правоохранителей может быть недостаточно, чтобы навести порядок. По ее словам, прогнозы специалистов в каждом регионе Украины являются не очень благоприятными, чтобы позволить проведение массовой программы празднований.
Поделиться новостью