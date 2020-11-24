Украина не получит транш Международного валютного фонда в 2020 году. В таком случае государство будет вынуждено печатать деньги, а это будет иметь плохие последствия для экономики.

Украинцы уже чувствуют последствия, ведь денег у государства банально не хватает. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк.

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"Последствия мы ощутим также по инфляции, потому что когда наша власть, когда не умеет зарабатывать деньги, когда ей никто не доверяет в мире, то у нее остается единственный вариант – это печатать деньги", – сказал Железняк.

А печатать деньги – это фактически сделать так, чтобы в следующий раз, когда вы пошли в магазин покупать что-то, то это уже не будет стоить 20 гривен, как обычно, а 25, а может и 30 гривен,

– пояснил он.

По его словам, это закончится плохой экономической ситуацией, и слово "плохо" – это очень мягко сказано.

Почему Украина не получит транш МВФ

Советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов пояснил, что в 2020 году Украина просто не успевает это сделать. Государство не имеет времени на выполнение всех необходимых процедур.

Напомним, чтобы Украина получила деньги от МВФ, она должна выполнять определенные требования – продолжить пенсионную, медицинскую, образовательную, антикоррупционную реформы и тому подобное.