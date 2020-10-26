Вадим Столар с помощью своего человека Михаила Наконечного пытается протащить в Киевсовет партию Пальчевского за счет голосов "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Об этом в своем телеграм-канале сообщила журналистка Соня Кошкина. Она отметила, что у партии Пальчевского 4,4%, и в Киевсовет политсила не заходит.

Как мы знаем, главным бенефициаром проекта является Вадим Столар. Вторая часть его интереса сконцентрирована в ОПЗЖ (он возглавляет городскую организацию). А выборами занимается на 100% его человек Михаил Наконечный. Так вот, прямо сейчас Наконечному дали команду любыми правдами и неправдами затащить Пальчевского в Киевсовет. За счет ОПЗЖ,

– написала Кошкина.

По ее словам, сценарий – отправка на перерасчет в базовых для бело-голубых районах города: Соломенском, Оболонском и Дарницком.

"Так мило, правда? Интересно, мажоритарные акционеры ОПЗЖ – Левочкин, Бойко, Рабинович – эту схему благословили? Дружеская взаимопомощь, так сказать", – отметила Кошкина.

Позже она опубликовала обновление-поделилась заявлением ОПЗЖ о том, что результаты партии на выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета пытаются исказить криминальными методами.

"В заявлении говорится, что готовится кража голосов. Лишь не уточняется, что "тырить" намерены свои же. Союз лягушки с гадюкой – он такой. Я называла Дарницкий, Соломенский и Оболонский а тут еще Шевченковский упоминается", – подчеркнула журналистка.

"Больше ада", – написала в своем телеграмм-канале Кошкина.