Накануне столицу Афганистана накрыл шквал минометных обстрелов. Кроме этого, на севере города взорвалась бомба, прикрепленная к бронеавтомобилю.

По меньшей мере 3 человека погибли в результате атак 12 – 13 декабря, об этом сообщает Associated Press.

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Местные правоохранители отметили, что из-за серии минометных обстрелов умер гражданский, другой получил ранения. Взрыв бомбы унес жизни двоих, еще двое пострадали.



Бомба была прикреплена к автомобилю / Фото AP

Несколько атак унесли жизни у людей в столице Афганистана / Фото AP

Кроме этого, заявил представитель полиции Фердаус Фарамарц, в восточном Кабуле застрелили государственного прокурора. Это случилось тогда, когда он добирался до своего офиса.

Пока никто не взял на себя ответственность за совершенные нападения. Заметим, что о причастности к атакам, совершенным ранее в Кабуле, заявляло "Исламское государство".

Гибель гражданских на юге страны

В воскресенье, 13 декабря, на юге провинции Кандагар талибы утверждали, что во время авиаудара правительственные силы убили по меньшей мере 13 мирных жителей района Аргандаб.

Представитель губернатора провинции возразил, что за взрывом стоят правительственные силы. Но заявил, что 7 гражданских погибли, когда боевики "Талибана" случайно запустили бомбу накануне.

Справка. По данным Института международных и общественных дел Ватсона, в третьем квартале 2020 года были убиты 70 мирных жителей Афганистана. В то же время за первые 6 месяцев года погибли 86 гражданских.