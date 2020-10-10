В столице Кыргызстана из-за протестов 10 октября ввели комендантский час. Он продлится с 21:00 до 5:00. Кроме того, в Бишкеке ввели еще ряд запретов.

Комендантский час ввели для всех граждан Кыргызстана, а также людей без гражданства. Соответствующий приказ обнародовала пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Однако ограничения не касаются некоторых государственных и муниципальных служащих.

Кроме того, согласно приказу, в Бишкеке запретили продажу оружия и алкоголя с 18:00. Также не разрешили проведение митингов, собраний и уличных шествий. К слову, в Бишкеке действует особый режим въезда и выезда.

Протесты в Кыргызстане

В Кыргызстане вспыхнули протесты после парламентских выборов. Ряд ведущих политиков ушли в отставку. В частности, премьер-министр Кубатбек Воронов и его правительство. Сейчас в стране ввели чрезвычайное положение. В Бишкек 10 октября стягивают колонны из бронетранспортеров и грузовиков с солдатами. Подробнее о протестах читайте здесь.