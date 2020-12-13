Столкновение самолетов на взлетно-посадочной полосе аэропорта Лос-Родеос на острове Тенерифе – это трагедия, которая стала самой масштабной катастрофой в истории гражданской авиации. Ряд стечений обстоятельств и ошибок причастных работников привели к гибели 583 человек.

О столкновениях пассажирских самолетов на взлетно-посадочной полосе аэропорта – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Канарские острова в любое время года привлекают гостей со всех уголков мира. Самый горячий туристический сезон на тропическом архипелаге начинается весной и длится до поздней осени.

Чаще всего авиалайнеры с отдыхающими направляются в крупнейший аэропорт, расположенный на острове Гран-Канария. Однако в тот день все пошло не по плану.

Теракт в аэропорту на Гран-Канарии

27 марта 1977 года в аэропорту произошел теракт. Его организовали местные сепаратисты, которые хотели добиться независимости островов от Испании.

В цветочном магазине, который был расположен в здании одного из терминалов, прогремел взрыв. В результате пострадал один человек. Вскоре в полицию поступил звонок – аноним сообщил, что на территории аэропорта заложена еще одна бомба.

Все пассажиры и персонал были немедленно эвакуированы, а аэродром прекратил принимать рейсы. Самолеты, которые уже были на пути к Гран-Канарии, перенаправляли в аэропорт на соседний остров. Поэтому все запланированные в тот день рейсы должен был принять аэродром Лос-Родеос, расположенный на самом большом острове архипелага – Тенерифе.

Среди всех отправленных туда рейсов было 2 переполненных чартера, которые летели из Лос-Анджелеса и Амстердама. Оба были крупнейшими в то время лайнерами – Boing-747.

Нидерландский самолет компании KLM содержал 14 членов экипажа и 234 пассажиров.

На борту Boing знаменитой американской компании Pan American в целом находилось 396 человек, 16 из них – экипаж самолета.

Небольшой аэропорт на Тенерифе, который в то время обслуживал только региональные рейсы, в тот день был до краев заполнен международными рейсами.

Лайнеры практически полностью заняли единственную магистральную дорожку, которая размещалась параллельно взлетно-посадочной полосе. В таком неудобном положении заполненные пассажирами самолеты вместе с членами экипажа были вынуждены ждать на разрешение продолжить свой путь до пункта назначения.

Что известно о Якобе ван Зантене

Конечно, довольных тем, как сложились обстоятельства не было. Особенно свое раздражение проявлял пилот нидерландского Boing Якоб ван Зантен. За его плечами был многолетний опыт пилотирования.



Якоб ван Зантен / Фото Википедии

Рейс на Канарские острова стал первым после его полугодового перерыва, во время которого он проводил тренинги молодым пилотам. Ван Зантен сразу после посадки потребовал полной дозаправки самолета. Ему хотелось как можно быстрее покинуть аэропорт Лос-Родеос, ведь по прибытии на Гран-Канарию его ждал еще рейс в обратном направлении в Амстердам.

Запасного экипажа на Канарах у компании KLM не было, поэтому у пилота была цель до вечера выбраться с островов, чтобы не переносить вылет на следующий день. Но жажда сэкономить время и выполнить дозаправку в Лос-Родеос, а не в Гран-Канарии, оказалась не на руку никому.

Как только начался процесс вливания топлива, аэродром на соседнем острове объявил, что возобновляет работу и может принять все лайнеры. Однако сразу вылететь не удалось никому. Нидерландский Boing блокировал собой выезд другим самолетам на взлетно-посадочную полосу, поэтому теперь всем пришлось ожидать, когда завершится дозаправка.

Почему произошло столкновение

За 35 минут внеочередной задержки в аэропорту Лос-Родеос сильно испортилась погода и на аэродром надвинулся густой туман. Резкая изменчивость атмосферных явлений не была необычной в этой местности. Однако такие обстоятельства еще больше осложнили выезд для плотно размещенных на территории лайнеров.

Наконец, около 5 часов вечера, нидерландский Boing выехал на взлетную полосу. Следом за ним на полосе появился его американский близнец. По наставлениям диспетчера Boing Pan Am должен был повернуть на третьем съезде и освободить голландцу полосу для взлета.

Однако американский лайнер его проехал, то ли из-за плохой видимости, то ли по причине неудобного поворота на запланированный съезд. Так он продолжил двигаться к четвертому съезду, сообщив диспетчеру, что до сих пор находится на взлетной полосе. В то же время пилот нидерландского Boing был готов подняться в воздух. Якоб ван Зантен с нетерпением ждал разрешения взлета от диспетчера.

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В то же время из-за нагрузки приемников произошло наложение в передаче команд. Диспетчер с выраженным испанским акцентом, что причиняло дополнительные трудности из-за языкового барьера, сообщал борту KLM инструкции по набору высоты.

Тогда же экипаж Pan Am передавал информацию о том, что они движутся по взлетной полосе, поэтому диспетчер продолжил сообщения нидерландскому экипажу: "ОК, будьте готовы к взлету, я вас вызову". Оба сообщения были выданы в эфир одновременно, из-за наложения пилоты KLM услышали лишь "ОК".

Якоб ван Зантен интерпретировал это как разрешение на взлет, сразу же перевел двигатели в необходимый режим, и направился навстречу американскому лайнеру. До ужасной катастрофы оставались считанные секунды.

Экипаж Pan Am увидел огни нидерландского Boing, когда расстояние между ними было всего 700 метров. Чтобы избежать столкновения, пилот американского самолета попытался резко повернуть налево на газон. В шоке от ситуации, что сложилась, Якоб ван Зантен принял решение экстренно оторваться от взлетной полосы. И возможно это бы ему удалось, если бы не только что влитые в резервуар лишние 40 тонн топлива.

Жертвы в страшной катастрофе

В 17:06 на взлетно-посадочной полосе столкнулись 2 крупнейших лайнера. Boing компании KLM зацепил своего двойника Pan Am нижней частью фюзеляжа и шасси. Он продолжал лететь еще около 150 метров, при этом заливая все вокруг топливом. После этого самолет упал, проехал по полосе еще 300 метров и взорвался. Шансов выжить на борту не было ни у кого, 248 человек сгорели заживо.



Столкновение двух самолетов в Лос-Родеос / Фото EurAsiaDaily

Американский лайнер также сразу загорелся. С борта один за другим раздавались взрывы. Спастись удалось 61 человеку, которые находились в это время в передней части самолета и выбрались через дыру в фюзеляже.

Из-за густого тумана спасательная операция проходила с ошибками. Некоторое время службы тушили лишь нидерландский Boing и не подозревали что всего в 50 метрах от них пылает идентичный лайнер. Число погибших достигло ужасной цифры – 583 человека.

Кто виноват в катастрофе

В связи с трагедией руководство нидерландской авиакомпании KLM срочно собрало комиссию экспертов. В спешке они назначили одним из членов этой команды самого Якоба ван Зантена – пилота, который собственно и управлял Boing во время катастрофы. Именно его ошибка и была в конце концов признана причиной катастрофы.

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Он так спешил оказаться в аэропорту Гран-Канария и вернуться в Амстердам, что дал команду на взлет и не убедился, что полоса впереди свободна. Конечно, трагедии суждено было произойти и из-за ряда других факторов: густой туман, интерференция радиоволн, задержка с дозаправкой и наконец – теракт в аэропорту Гран-Канария.



В катастрофе погибли 583 человека

Катастрофа на Тенерифе значительно повлияла на дальнейшую организацию работы в сфере авиаперевозки. Прежде всего, были стандартизированы команды диспетчеров, чтобы исключить их ошибочную интерпретацию пилотами.

На сегодня трагедия в аэропорту Лос-Родеос является самой большой по количеству жертв в гражданской авиации. Более масштабным по этому критерию оказался лишь террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.