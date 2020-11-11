В Армении люди продолжают выходить на улицы с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна. Именно он 10 ноября участвовал в подписании мирного соглашения по Нагорному Карабаху. На протестах 11 ноября вспыхнули столкновения между митингующими и силовиками.

Что происходит в Армении 11 ноября

В столице Армении Ереване внутренние войска окружили площадь Свободы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

Важно Произошел бы коллапс, мы были вынуждены подписать соглашение, – Пашинян

Именно на площади Свободы и начались первые задержания 11 ноября. Столкновения протестующих с полицейскими становятся все более жесткими.

По предварительной информации, силовики задержали многих представителей оппозиционной Республиканской партии. Среди задержанных и лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Он должен был участвовать в митинге в Ереване.

Требования протестующих

Люди в Армении выступают против подписанного недавно мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Документ предусматривает, что в Карабахе на 5 лет введут российских миротворцев, Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях, состоится обмен военнопленными, а все транспортные узлы в Карабахе должны разблокировать.

Однако есть еще одно условие, которое больше всего разозлило армян – Армения должна вернуть Азербайджану ряд занятых территорий. Поэтому, в знак несогласия с принятым соглашением люди начали выходить на улицы.

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Внутренние войска окружили площадь Свободы: смотрите видео

Правоохранители начали задержания: смотрите видео

Столкновения между протестующими и полицией становятся более жесткими: смотрите видео