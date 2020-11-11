Столкновения в Армении обострились: протестующие требуют отставки Пашиняна
В Армении люди продолжают выходить на улицы с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна. Именно он 10 ноября участвовал в подписании мирного соглашения по Нагорному Карабаху. На протестах 11 ноября вспыхнули столкновения между митингующими и силовиками.
Что происходит в Армении 11 ноября
В столице Армении Ереване внутренние войска окружили площадь Свободы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.
Важно Произошел бы коллапс, мы были вынуждены подписать соглашение, – Пашинян
Именно на площади Свободы и начались первые задержания 11 ноября. Столкновения протестующих с полицейскими становятся все более жесткими.
По предварительной информации, силовики задержали многих представителей оппозиционной Республиканской партии. Среди задержанных и лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Он должен был участвовать в митинге в Ереване.
Требования протестующих
Люди в Армении выступают против подписанного недавно мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Документ предусматривает, что в Карабахе на 5 лет введут российских миротворцев, Армения и Азербайджан останутся на занятых позициях, состоится обмен военнопленными, а все транспортные узлы в Карабахе должны разблокировать.
Однако есть еще одно условие, которое больше всего разозлило армян – Армения должна вернуть Азербайджану ряд занятых территорий. Поэтому, в знак несогласия с принятым соглашением люди начали выходить на улицы.
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Внутренние войска окружили площадь Свободы: смотрите видео
Правоохранители начали задержания: смотрите видео
Столкновения между протестующими и полицией становятся более жесткими: смотрите видео
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