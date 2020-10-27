Серьезный конфликт вспыхнул вечером 27 октября в Одессе на известном рынке "7 километр". Представители турецкой общины заблокировали оперативников СБУ и бойцов спецназа "Альфа", которые пытались вывезти товар, принадлежавший их соотечественнику.

Дело чуть не дошло до стрельбы и жертв. Об этом сообщает местное издание "Думская" с места конфликта.

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Столкновения в Одессе на "7 километре": какова ситуация по состоянию на 22:30

Правоохранители проводили конфискацию товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании постановления Шевченковского районного суда Киева.

Очевидцы происшествия рассказали, что предприниматель, у которого хотели забрать ткани, с обирался совершить акт самосожжения – облился бензином. К счастью, люди не допустили этого. После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя забрала скорая.

К счастью, люди не допустили этого. После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя забрала скорая. Впоследствии к месту конфликта подъехали члены турецкой общины, они были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь по ним. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась. Однако, впоследствии снова обострилась.

На месте находятся не только турки, но и другие предприниматели. Они возмущены действиями силовиков.

Столкновения с "Альфой"

Впоследствии спецназовцы из "Альфы" все же прорвали оцепление и вывезли товар. При этом пострадали несколько человек. Троих человек задержали.

Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент сотрудники спецслужб заявили, что согласны выполнить требования и начали выгружать товар. Когда же оппоненты расслабились, они заскочили в машины, а спецназовцы вытолкали в сторону машины, которыми были заблокированы ворота. По данным СМИ, при этом СБУшники избили всех, кто пытался оказать сопротивление.

Смотрите видео столкновений в Одессе на " 7 километре":

Еще одно видео с места конфликта:

Столкновения в Одессе на "7 километре" / Фото "Думской"