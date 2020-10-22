После беспорядков под Шевченковским райсудом Киева 21 октября и блокировки активистами выезда служебного авто с Андреем Антоненко в СИЗО правоохранители открыли уголовное производство. Они пригрозили людям административной и уголовной ответственностью.

Так, полиция открыла производство по статье "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей фейсбук-странице.

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Санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 3400 гривен, исправительные работы до 2 лет или арест на полгода.

Группа активистов заблокировала выезд служебного транспорта с территории суда. Правоохранители проводят с гражданами разъяснительную работу чтобы восстановить правопорядок и обеспечить беспрепятственный проезд служебного автотранспорта,

– пояснили в полиции.

Там также уточнили, что на просьбы полицейских прекратить противоправные действия активисты не реагировали. Зато стали поджигать и бросать файеры, петарды, камни и палки в сторону правоохранителей. Чтобы обеспечить проезд служебного транспорта правоохранители оттеснили блокировщиков и сделали коридор для проезда спецавтомобиля.

Что спровоцировало столкновения под Шевченковским райсудом

Дело в том, что 21 октября суд продлил содержание под стражей для подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Антоненко оставили под стражей еще на 2 месяца. Еще одна подозреваемая – Юлия Кузьменко – в дальнейшем будет под домашним арестом. Также продолжили личные обязательства для Яны Дугарь.

Под судом собралось много людей, которые были не согласны с этим решением. Своего апогея столкновения между протестующими и силовиками достигли, когда Антоненко пытались вывезти из суда. Правоохранители образовали цепь, которой оттеснили активистов.

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Известно, что в столкновениях пострадали два человека. Как рассказали очевидцы, правоохранители в цепи просто затоптали одного человека. Ему понадобилась помощь скорой. Другого пострадавшего госпитализировали.

Дело Шеремета: коротко о главном

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Его взорвали в автомобиле, принадлежавшем владелице "Украинской правды" Алене Притуле.

В расследовании убийства долго не было известно никаких деталей. Через 3 года, в декабре 2019-го правоохранители задержали 3 подозреваемых: волонтера, военного медика, ветерана и музыканта. Им объявили подозрение и отправили в СИЗО.

Кого подозревают в убийстве журналиста:

военного Сил специальных операций ВСУ и музыканта Андрея Антоненко;

волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко;

военного медика Яну Дугарь.

Все они свою вину отрицают, большинство украинцев также их защищают. Дело в том, что множество доказательств следствия адвокаты с легкостью опровергают.

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