НАТО не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, потому что сотрудничает с Арменией и Азербайджаном уже более 25 лет. Альянс призывает стороны к деэскалации конфликта и возобновлению переговоров.

По итогам встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны к поиску мирных решений. Об этом говорится в информации на сайте Альянса.

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Генеральный секретарь высказался относительно кризиса в Нагорном Карабахе. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является вовлеченным в конфликт. Ведь Армения и Азербайджан являются для НАТО уважаемыми партнерами уже на протяжении более 25 лет.

Однако в Альянсе глубоко обеспокоены длительными нарушениями режима прекращения огня, что привело к трагической гибели людей.

Для НАТО и для международной безопасности важно, чтобы насилие остановилось, был положен конец страданиям, и чтобы было найдено мирное решение,

– отметил Столтенберг.

Он призвал обе стороны проявлять сдержанность, соблюдать прекращение огня и немедленно принять меры для деэскалации конфликта. Генсек НАТО подчеркнул, что любые удары по гражданскому населению являются неприемлемыми и должны прекратиться.

Столтенберг призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры с целью достижения мирного решения для конфликта в Нагорном Карабахе.

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Обратите внимание! Армения и Азербайджан договорились о перемирии 10 октября, но оно длилось недолго – всего несколько часов. 18 октября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха. Хуже всего, что из-за конфликта страдают гражданские. Детали о ситуации в регионе узнавайте по ссылке.