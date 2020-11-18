Сторонники Шария угрожают юристам из-за защиты активиста: фото
Адвокат Алексей Шевчук заявил, что сторонники Анатолия Шария присылают угрозы его коллегам. Все из-за того, что адвокаты взялись защищать члена "Муниципальной стражи", у которого ранее был конфликт с однопартийцем пророссийского блогера.
В частности угрозы поступали адвокату Инне Тецкой, занимавшейся этим делом. Об этом в своем фейсбуке рассказал партнер адвокатского объединения Barristers Алексей Шевчук.
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Друзья, все знают, что мы защитили бойца муниципальной стражи, у которого возник конфликт с однопартийцем господина Шария. Боец дома, а не в заведении на Лукьяновке (Лукьяновское СИЗО – 24 канал),
– рассказал адвокат.
По его словам, сразу же после этого адвокатам посыпались угрозы. Поэтому уже 19 ноября они планируют обращаться в правоохранительные органы.
"Я думаю, что уже завтра будем сообщать о намерениях господина Шария и его единомышленников совершить преступление против адвокатов. Будем учить Анатолия и его однопартийцев правовым основам. Адвокатам угрожать – нит!", – заявил Алексей Шевчук.
О каком деле говорится
- Дело касается конфликта в Киеве на Подоле, который в октябре 2020 года возник между агитатором Анатолия Шария и двумя членами ОО "Муниципальная стража". Тогда сторонники Шария заявляли, якобы на их однопартийца напали, когда он не делал ничего плохого.
- Полиция открыла производство по этому делу, а суд заключил под стражу двух активистов. Впоследствии 11 ноября одного из них суд отпустил под личное обязательство. Раньше отпустили и другого активиста – под домашний арест.
- Сам Анатолий Шарий утверждает, якобы на суде прокурор "очевидно подыгрывал" подозреваемому. Пророссийский блогер обвинил во всем Виталия Кличко. Мол, "Муниципальная стража" принадлежит ему "на правах аренды".
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