Адвокат Алексей Шевчук заявил, что сторонники Анатолия Шария присылают угрозы его коллегам. Все из-за того, что адвокаты взялись защищать члена "Муниципальной стражи", у которого ранее был конфликт с однопартийцем пророссийского блогера.

В частности угрозы поступали адвокату Инне Тецкой, занимавшейся этим делом. Об этом в своем фейсбуке рассказал партнер адвокатского объединения Barristers Алексей Шевчук.

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Друзья, все знают, что мы защитили бойца муниципальной стражи, у которого возник конфликт с однопартийцем господина Шария. Боец дома, а не в заведении на Лукьяновке (Лукьяновское СИЗО – 24 канал),

– рассказал адвокат.

По его словам, сразу же после этого адвокатам посыпались угрозы. Поэтому уже 19 ноября они планируют обращаться в правоохранительные органы.

"Я думаю, что уже завтра будем сообщать о намерениях господина Шария и его единомышленников совершить преступление против адвокатов. Будем учить Анатолия и его однопартийцев правовым основам. Адвокатам угрожать – нит!", – заявил Алексей Шевчук.

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