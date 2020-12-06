Сторонники Санду в Кишиневе требуют досрочных выборов: видео протестов
В центре Кишинева 6 декабря сторонники новоизбранного президенты Майи Санду вышли на протест. На площади в столице Молдовы собрались около тысячи человек.
В начале митинга люди исполнили гимн Молдовы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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На демонстрацию вышли не только сторонники партии Санду, но и других оппозиционных сил. Движение через центр города перекрыли, а здание правительства оцепили силовики.
Что требуют протестующие
Люди протестуют против нового парламентского большинства, которое создали Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и партия "Шор".
Оппозиционеры обвиняют Додона и молдавского олигарха Илана Шора в попытке "украсть победу". Люди требуют досрочных выборов и роспуска парламента.
Премьер-министр должен продемонстрировать, что он мужчина! Он должен подать в отставку, чтобы открыть путь к досрочным парламентским выборам, к очищению общества от бандитов в парламенте,
– заявил заместитель председателя партии PAS Игорь Гросу.
Протестующие скандируют " Отставка!", "Досрочные выборы!", "Мы не уступим!", "Долой Додона!".
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Что этому предшествовало
- Санду призвала сограждан выйти на акции протеста, чтобы требовать досрочных выборов и отставки правительства.
- Все потому, что парламент Молдовы принял ряд скандальных решений. В частности, урезал полномочия президента, подчинив себе Службу информации и безопасности.
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