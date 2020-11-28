Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал заявление в день памяти жертв голодоморов. Он вспомнил тоталитарный режим и силу украинцев.

А также призвал соотечественников почтить жертв Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов. Заявление канадского премьера появилось на его официальной странице.

Важно Дети ловили воробьев, вырывали перышки и ели: жуткие воспоминания очевидцев Голодомора

Сталин хотел сломать дух украинцев, – Трюдо

Он напомнил канадцам, что тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод. Миллионы людей умерли от голода, среди них и много детей. Других же – арестовали, депортировали или казнили в рамках этой жестокой кампании.

Это геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Перед лицом такой жестокости украинцы выстояли,

- подчеркнул Джастин Трюдо.

И добавил: "Они твердо держались своего языка и своей культуры, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их".

Страдания скрыли от мира

Он подчеркнул, что реальность Голодомора отрицали десятилетиями, а страдания украинцев скрыли от мира.

Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой,

- говорится в заявлении Трюдо.

Также он подтвердил, что Канада твердо поддерживает свободную и независимую Украину.

Обратите внимание! Традиционно в последнюю субботу ноября в Украине чтят память украинцев, которые были замучены советской властью во время Голодомора в 1932 – 1933 годах.

Что стоит знать о Голодоморе: смотрите видео