Страдания украинцев скрыли от целого мира, - Трюдо обнародовал мощное заявление о Голодоморе
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал заявление в день памяти жертв голодоморов. Он вспомнил тоталитарный режим и силу украинцев.
А также призвал соотечественников почтить жертв Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов. Заявление канадского премьера появилось на его официальной странице.
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Сталин хотел сломать дух украинцев, – Трюдо
Он напомнил канадцам, что тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод. Миллионы людей умерли от голода, среди них и много детей. Других же – арестовали, депортировали или казнили в рамках этой жестокой кампании.
Это геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Перед лицом такой жестокости украинцы выстояли,
- подчеркнул Джастин Трюдо.
И добавил: "Они твердо держались своего языка и своей культуры, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их".
Страдания скрыли от мира
Он подчеркнул, что реальность Голодомора отрицали десятилетиями, а страдания украинцев скрыли от мира.
Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой,
- говорится в заявлении Трюдо.
Также он подтвердил, что Канада твердо поддерживает свободную и независимую Украину.
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