Коронавирусный фонд растратили искусственно, а страна приближается к экономическому армагеддону. В этом уверен советник Ермака в ОП Игорь Уманский, который громко заявил о своей отставке 12 ноября.

Игорь Уманский обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности и растрате денег с коронавирусного фонда. Об этом он написал в фейсбуке 13 ноября – на следующий день после того, как подал заявление об отставке из Офиса Президента.

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От начала "Большого строительства" начались и изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствуют только 6 компаний – любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги,

– заявил Уманский.

Более того, эти компании часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30 – 40%". Уманский утверждает (впрочем, не приводя никаких доказательств):

Если сложить все тендеры этих 6 компаний и вычислить "дисконты", сумма на строительство составит примерно 36 миллиардов гривен. " А именно такую ​​сумму дополнительно выделили Укравтодору из Фонда борьбы с коронавирусом".

Бывший министр финансов (и пока действующий советник главы Офиса Президента Андрея Ермака) считает, что все эти дороги можно было построить, не затрагивая деньги, запланированные на борьбу с пандемией.

Согласно выводам Уманского, коронавирусный фонд растратили искусственно, тогда как "страна приближается к экономическому армагеддону".