Президент Владимир Зеленский заявил, что уровень доверия украинцев к суду лишь немного выше, чем уровень доверия к каналу Russia Today. Скандал вокруг одиозного КСУ украинский лидер назвал фильмом "11 друзей Тупицкого".

Украинская судебная система требует реальных преобразований. Об этом Зеленский рассказал в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

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Начнем с кино, которое страна, к сожалению, вынуждена смотреть уже несколько недель подряд – кино про 11 человек, многоходовки и аферы, авантюры. Нет, это не "11 друзей Оушена", это римейк, созданный при поддержке Конституционного Суда Украины, "11 друзей Тупицкого",

– подчеркнул украинский президент.

Что еще сказал Зеленский

Комиссия по правовой реформе представит первые результаты своей работы уже через неделю.

В Украине сейчас ведут активную работу, чтобы восстановить доверие к судебной системе в целом и решить кризис с КСУ.

Ситуацию с КСУ президент охарактеризовал так: "Пока что мы потушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях".

Своими действиями Тупицкий и компания могли не только отменить важные реформы, но и оставить Украину без необходимой финансовой поддержки.

Обратите внимание! 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу, позволив чиновникам лгать в своих декларациях. Такое решение возмутило не только украинцев, но и западных партнеров страны. Подробнее о скандале читайте здесь.

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