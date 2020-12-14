Большинство стран в 2020 году закрыли границы для туристов и ввели жесткие карантинные ограничения для своих граждан. Однако были и такие страны, в которых жизнь не останавливалась из-за пандемии. Люди там продолжали путешествовать, ходить в кафе и вообще жить обычной жизнью. О том, не пожалели ли страны о своем выборе – рассказываем далее.

Причин отказа от локдауна было множество. От простого неверия в существование COVID-19 до избрания иной стратегии борьбы с недугом. 24 канал расскажет об опыте стран, которые отказались от локдауна.

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После того как коронавирус начал распространяться по миру, даже самые отдаленные страны начали вводить карантин. Кто-то надеялся победить COVID-19 "малой кровью", чтобы не наносить сильный удар по экономике. Другие же были несколько месяцев отрезаны от мира: границы там были наглухо закрыты, а людям даже нельзя было свободно ходить в магазин.

Частичное закрытие границ – хороший вариант?

Закрытие границ было очень сложным решением для власти, ведь это поставило бы крест на отрасли туризма, авиа– и других перевозок, международных связях и сотрудничестве. Поэтому последним лучиком надежды стало частичное закрытие границ. Именно такую ​​стратегию борьбы выбрали Литва, Латвия и Эстония. Страны Балтии сначала ввели жесткие ограничения, в том числе и на пересечение границы, но затем решили позволить своим гражданам свободно передвигаться в пределах этих государств без соблюдения карантина.

Поразительно, но открытие границ между странами Балтии не привело к созданию нового эпицентра COVID-19. Более того, после 15 мая, когда Литва, Латвия и Эстония открыли границы, в странах фиксировали малое количество новых случаев заражения.

По данным Worldometers, по-настоящему болезнь пришла в страны Балтии в декабре. Там начали фиксировать от 560 до 2848 новых случаев заражения китайским вирусом. Несмотря на это, Литва занимает 79 ступень в мировом рейтинге по распространению коронавируса, а Латвия и Эстония – 100 и 108 место соответственно.

Обратите внимание! Украина в мировом рейтинге распространения коронавируса находится на 17 строчке. Лидерами рейтинга являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.



Статистика распространения коронавируса в странах Балтии / Фото Worldometers

Как выживали туристические страны

Экономика одних стран держится на добыче нефти, газа или иных полезных ископаемых. Для других же "черное золото" – это туристы. К примеру, основной доход экономики Египта составляет туризм. И к началу 2020 года Египет ожидал принять у себя более 15 миллионов туристов.

Как сказала министр туризма страны Рания аль-Машат в интервью Bloomberg TV, в 2018 – 2019 годах Египет получил более 12,5 миллиарда долларов от туристов. Это наибольший доход от туризма в истории страны.



Карантинный отдых в Турции / Фото Unsplash

Похожая ситуация и в Турции, Албании, Хорватии, Черногории и на Кипре. Именно поэтому на свой страх и риск некоторые курорты продолжили работать летом. Так, Албания разрешила въезд украинцам без прохождения самоизоляции и сдачи теста на COVID-19. А вот Турция и Египет требовали по прибытию сдать ПЦР-тест на коронавирус.

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Из всех вышеперечисленных стран, наихудшая ситуация с коронавирусом состоянию на конец 2020 года – в Турции. Страна находится на 16 строчке рейтинга, но во время сезона отпусков, то есть с конца апреля и до начала октября, ситуация была контролируема.

За этот период в Турции фиксировали до 2000 новых случаев в сутки. И только в ноябре, когда туристов значительно меньше, врачи начали говорить о рекордных цифрах – более 28 тысяч больных в сутки. Максимальный суточный прирост в Турции – почти 33 тысячи новых больных.

Статистика распространения коронавируса в Турции / Фото Worldometers

Какие страны не закрывали границы

Шведская стратегия

Единственная страна в Евросоюзе, которая выбрала другой путь борьбы с COVID-19 – это Швеция. Страна имеет сильную экономику и смогла бы выдержать локдаун. Однако власти Швеции выбрали другую философию – не вводить жесткий карантин. По мнению шведских политиков, в долгосрочной перспективе коронавирус можно победить благодаря всеобщей вакцинации или в результате приобретения иммунитета в результате болезни.

Сначала власть никак не ограничивала шведов, только советовала перейти на дистанционную работу и избегать контакта с людьми пожилого возраста старше 70 лет. Однако даже эти правила имели лишь рекомендательный характер. Единственный запрет, который действовал в начале карантина – остановка работы высших учебных заведений. В то же время детские сады, школы, рестораны и бары продолжали работать.

Как шведы оценили действия власти

Мысли шведских экспертов, политиков, ученых и врачей разделились. Дошло даже до того, что более 2 тысяч врачей подписали петицию с призывом усилить карантин. По состоянию на конец марта половина населения Стокгольма перешла на удаленную работу, в городе загруженность метро упала на 50%.

Карантин в Швеции 22 апреля 2020 года / Фото Getty Images

Обратите внимание! Несмотря на отсутствие локдауна и закрытие границ, ситуация с коронавирусом в Швеции была контролируема. К концу октября там фиксировали по 500 – 1000 новых заражений в сутки. По-настоящему COVID-19 пришел в страну уже в ноябре. По данным Worldometers, максимальное количество новых случаев COVID-19 зафиксировали 19 ноября, тогда заболели 7622 человека.

Однако Швеции ве же пришлось усилить карантинные ограничения. Произошло это в 17 из 21 региона страны. Ограничения не являются юридически обязательными, поэтому штрафы за их нарушение не предусмотрены. Но даже эти запреты очень лояльны к населению и бизнесу.

Что предполагало усиление карантина в Швеции

Шведам рекомендовали избегать физических контактов с другими людьми.

Магазины, ТРЦ, кафе и спортзалы продолжили работать. Но власть отметила необходимость уменьшить количество людей, которые могут одновременно находиться в этих помещениях.

Не рекомендовали принимать участие во встречах, концертах, шоу, спортивных тренингах, матчах или соревнованиях.

Жителей регионов призывают избегать необязательных поездок, особенно межрегиональных.

Заметим, что свои границы Швеция так и не закрыла.

Белорусское равнодушие

Еще одной страной, которая не закрывала границы, стала Беларусь. Правда, там "стратегия", а точнее ее отсутствие, заключалась в том, что власть отказывалась верить в существование коронавируса. Иногда ситуация доходила до абсурда.

Скажем, когда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко называл опасную болезнь "коронапсихозом", а также советовал выпивать немного водки и ходить в сауну для борьбы с COVID-19. Кроме того, Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая, ведь это "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь".

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Как на это реагировали белорусы

Жители Беларуси негативно отнеслись к действиям власти. По словам оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской, политика власти касаемо китайского вируса обострила протестные настроения в обществе. Тихановская отметила, что люди в начале эпидемии увидели, что белорусы для власти ничего не значат.

В тот момент, когда нужно было объединяться и помогать врачам, руководство государства, со своей стороны, махнуло на все рукой и бросило людей на баррикады с COVID-19. И никакой помощи не предложили,

– подчеркнула оппозиционерка.

Дошло даже до того, что белорусы начали подписывать петицию за введение карантина в стране. Однако власти продолжали быть равнодушными. Изменилось это только в начале ноября. Тогда Беларусь временно остановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.

Впрочем, 9 декабря Совет министров Беларуси усилил запрет на пересечение границы. С 20 декабря в страну не смогут попасть граждане и иностранцы. В то же время единственной возможностью пересечь границу останется авиационное сообщение.

Больше о том, какие ограничения будут действовать на белорусской границе – читайте по ссылке.

По состоянию на середину декабря количество больных в Беларуси перевалило за 150 тысяч, в то же время в стране фиксируют относительно небольшое количество летальных случаев – почти 1300 за все время пандемии. Несмотря на массовые акции протеста в Беларуси, продолжающиеся с начала августа, в стране ежедневно фиксируют по 1500 новых больных.