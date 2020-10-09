В Минздраве обновили список стран зеленой и красной зоны: как изменился список
Министерство здравоохранения 9 октября обновило список стран, в которых сложная ситуация с распространением COVID-19. Сейчас количество стран, попавших в красную зону, уменьшилось до 46.
Раньше в красной зоне были 50 стран, теперь их – 46. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сейчас в Чехии, Франции, Испании и Черногории. Список опубликовали на сайте Минздрава Украины.
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Зато в зеленой зоне оказались Румыния, Словакия, Грузия, Венгрия, Россия, Польша и другие страны.
Следует отметить, что в красной зоне стало меньше стран не из-за удачной борьбы с коронавирусом. Наоборот все из-за того, что в Украине ситуация ухудшается сверхбыстрыми темпами. Только за последние две недели коэффициент заболеваемости на 100 тысяч населения вырос от 99,8 до 143,4.
Список зеленых и красных стран / Таблица Минздрава
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Что известно о "красной" и "зеленой" зонах
С 15 июня 2020 года в Украине введен адаптивный подход к самоизоляции украинцев и граждан других стран, которые прибывают из-за границы.
Страны поделили на 2 зоны:
- "красная зона" – показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Лица, которые пересекли границу Украины из страны "красной зоны", направляются на обязательную обсервацию/самоизоляцию на 14 дней. Также туда записывают страны, где неизвестны темпы распространения коронавируса.
- "зеленая зона" – показатель активных случаев заболеваемости COVID-19 меньше, чем в Украине. Лица, которые пересекли границу и прибыли из страны "зеленой зоны", могут самоизоляцию не проходить.