Министерство здравоохранения 9 октября обновило список стран, в которых сложная ситуация с распространением COVID-19. Сейчас количество стран, попавших в красную зону, уменьшилось до 46.

Раньше в красной зоне были 50 стран, теперь их – 46. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сейчас в Чехии, Франции, Испании и Черногории. Список опубликовали на сайте Минздрава Украины.

Кстати В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы оказались в красном списке

Зато в зеленой зоне оказались Румыния, Словакия, Грузия, Венгрия, Россия, Польша и другие страны.

Следует отметить, что в красной зоне стало меньше стран не из-за удачной борьбы с коронавирусом. Наоборот все из-за того, что в Украине ситуация ухудшается сверхбыстрыми темпами. Только за последние две недели коэффициент заболеваемости на 100 тысяч населения вырос от 99,8 до 143,4.

Список зеленых и красных стран / Таблица Минздрава

Актуально За сутки в Украине зарегистрировали около 6 тысяч новых больных коронавирусом





Что известно о "красной" и "зеленой" зонах

С 15 июня 2020 года в Украине введен адаптивный подход к самоизоляции украинцев и граждан других стран, которые прибывают из-за границы.

Страны поделили на 2 зоны: