В селе Быково, что в Криничанском районе Днепропетровской области, днем 15 ноября произошел пожар внутри жилого дома. В результате 3 малолетних ребенка погибли.

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Детали трагедии в фейсбуке сообщил глава управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач. По его словам, возгорание произошло примерно в 15:55.

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В это время в доме находились 3 ребенка: 2015, 2017 и 2019 годов рождения. К сожалению, их жизни унес пожар.

В 17:17 спасателям удалось ликвидировать возгорание на общей площади в 25 км квадратных. Однако, огонь все же уничтожил домашнее имущество, перекрытия и крышу дома.

Причины пожара сейчас устанавливают правоохранители.