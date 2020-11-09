Российский военнослужащий 9 ноября открыл огонь по товарищам. Инцидент произошел на одной из военных частей под Воронежем. В результате 3 человека погибли.

Стрельба произошла на военном аэродроме "Балтимор". Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Важно Враг пренебрегает перемирием: на Донбассе зафиксировали очередной обстрел

Детали инцидента

В пресс-службе отметили, что военнослужащий напал на прибывших для проверки несения караульной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, исчез.

В результате нападения получили смертельные ранения 3 военнослужащих. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску и задержанию нападавшего,

– заявили в пресс-службе.

Другая версия трагедии

Агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники сообщает, что от пулевых ранений погибли 2 военных, еще одного сослуживца нападающий зарубил топором. Сейчас подозреваемый может быть заблокирован в одном из помещений аэродрома.

Аэродром "Балтимор", где произошла стрельба: карта