Кровавый День благодарения: в Неваде мужчина и женщина стреляли по людям, есть погибший, раненые
В городе Хендерсон, что в американском штате Невада, вечером 26 ноября произошла стрельба. Сообщения о ней поступали из разных уголков города.
Следовательно, в полиции пришли к выводу, что злоумышленники передвигались на автомобиле и по дороге стреляли в прохожих. От огнестрельного ранения погиб один человек, еще 4 получили ранения. Об этом сообщает CNN.
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Заметим, что в этот день американцы празднуют День благодарения. Вероятно, в обычный день людей на улицах могло быть больше, поэтому, – и больше пострадавших.
Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали 2 подозреваемых в стрельбе – мужчину и женщину. Их имена не разглашаются. По версии полиции, эта пара вела беспорядочную стрельбу по людям без всякого мотива.
Все пострадавшие сейчас госпитализированы.
Ожидается, что они выживут,
– говорится в заявлении правоохранителей.
Полицейские также уточнили, что подозреваемые были задержаны по обвинению, которые не имеют отношения к этому событию. Их якобы задержали в соседней Аризоне.
Город Хендерсон на карте:
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