В городе Ивано-Франковск 1 ноября вооруженный мужчина напал на людей прямо на улице. Его задержали, но стрелок успел ранить двух прохожих.

О происшествии сообщает полиция Ивано-Франковской области. Копы подозревают стрелка также и в другом преступлении.

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Двух мужчин злоумышленник ранил на улице Пулюя, но один из них начал отстреливаться из травмата в нападающего. Это было около 20:40. А на десять минут раньше на улице Карпатской ранили девушку, вероятно – из пистолета.

Эти улицы расположены рядом, поэтому стрелок мог успеть совершить оба нападения. Сейчас полиция устанавливает причастность стрелка и к этому нападению.

Полиция на месте стрельбы / Фото Нацполиции

После стрельбы в больницу увезли четырех человек. Среди них и нападающий.

Причины атаки неизвестны. Надеемся, что это не связано с терактами во Франции и Канаде, где совершили уже несколько кровавых нападений на прохожих. Как отмечают эксперты, террористы очень часто "вдохновляются" другими преступлениями, волну терроризма вызывает "эффект домино".