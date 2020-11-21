В США произошла стрельба в торговом центре в штате Висконсин: что известно
В американском штате Висконсин в торговом центре Mayfair Mall посреди дня произошла стрельба, известно о как минимум 5 пострадавших. Впрочем, пока не сообщали, погибли ли они или только ранены. Известно только, что нападавшего до сих пор ищут.
В США в штате Висконсин произошла стрельба в торговом центре Mayfair Mall. Как пишет CBS Chicago, инцидент случился в 15 часов по местному времени 20 ноября.
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До сих пор нет полной информации, что произошло. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере 5 человек (свидетели видели, как их забирала скорая). Однако в судмедэкспертизе сообщили журналистам, что не получали звонков – то есть, якобы никто не умер.
У торгового центра находятся десятки полицейских машин, а также и ФБР. Правоохранители не комментируют ситуацию – мол, стрелка еще ищут. Мотивы его поступка не известны.
В Висконсине в США – массовая стрельба в торговом центре / Фото CBS58
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