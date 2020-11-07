Вечеринка в российском Екатеринбурге в ночь на 7 ноября закончилась стрельбой. Среди погибших– гости и сам нападающий.

Вечеринка со смертельным исходом

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября в квартире многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

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Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили тела трех мужчин – 1988, 1984 и 1986 годов рождения, а также одной девушки 2002 года рождения. У всех были огнестрельные ранения. Кроме того, в квартире обнаружили и спиртные напитки.

Выжить удалось лишь 17-летней школьнице. Ее прооперировали, девушка находится в тяжелом состоянии.

Что известно о стрелке

По словам представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерии Горелых, стрельбу устроил хозяин квартиры. А после содеянного застрелился и сам.

Злоумышленник был ранее осужден за кражу. После выхода из тюрьмы работал охранником.

С девушкой мужчина и его друзья познакомились через интернет и тут же пригласили выпить в частную квартиру. Сейчас правоохранители выясняют мотивы нападавшего. Они открыли дело по статье об убийстве двух и более людей.



В России на вечеринке мужчина расстрелял гостей и застрелился сам / Полиция Свердловской области (18+)



В квартире, где произошел инцидент, нашли алкоголь / Полиция Свердловской области (18+)