Из-за теракта в Вене, который произошел 2 ноября, местным жителям рекомендуют не выходить на улицы. Дело в том, что не всех виновных в стрельбе удалось задержать правоохранители до сих пор разыскивают террористов.

Посол Украины в Австрии рассказал, что большинство жителей столицы соблюдают рекомендации оставаться дома. Об этом он отметил в эфире 24 канала.

Детально Возле места теракта в Вене были украинские студенты: что известно

Что рекомендуют в МВД Австрии:

оставаться дома;

если срочно надо идти на работу – не стоит посещать район, где произошел теракт;

если не с кем оставить детей дома – можно отвести в школу.

Посол подчеркнул, что обучение сейчас отменено, однако за детьми в школах смогут ухаживать.

Что делать украинцам, пострадавшим от теракта в Вене

Щерба посоветовал украинцам, которые оказались в Вене, зарегистрироваться в фейсбуке. Там они смогут быстрее всего связаться с Посольством Украины в Австрии.

"Пишите частные сообщения на странице Посольства Украины в Австрии. Там быстро один из консулов отвечает. Там хорошо налажен канал информации. Если звонить – это немного дольше, ведь тогда пограничник начнет разыскивать консула", – пояснил посол.

Посол Украины в Австрии рассказал о ситуации в Вене: смотрите видео

Стрельба в Вене: главное