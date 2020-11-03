Школы закрыты, люди сидят дома, – посол Украины в Австрии рассказал о ситуации в Вене
Из-за теракта в Вене, который произошел 2 ноября, местным жителям рекомендуют не выходить на улицы. Дело в том, что не всех виновных в стрельбе удалось задержать правоохранители до сих пор разыскивают террористов.
Посол Украины в Австрии рассказал, что большинство жителей столицы соблюдают рекомендации оставаться дома. Об этом он отметил в эфире 24 канала.
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Что рекомендуют в МВД Австрии:
- оставаться дома;
- если срочно надо идти на работу – не стоит посещать район, где произошел теракт;
- если не с кем оставить детей дома – можно отвести в школу.
Посол подчеркнул, что обучение сейчас отменено, однако за детьми в школах смогут ухаживать.
Что делать украинцам, пострадавшим от теракта в Вене
Щерба посоветовал украинцам, которые оказались в Вене, зарегистрироваться в фейсбуке. Там они смогут быстрее всего связаться с Посольством Украины в Австрии.
"Пишите частные сообщения на странице Посольства Украины в Австрии. Там быстро один из консулов отвечает. Там хорошо налажен канал информации. Если звонить – это немного дольше, ведь тогда пограничник начнет разыскивать консула", – пояснил посол.
Посол Украины в Австрии рассказал о ситуации в Вене: смотрите видео
Стрельба в Вене: главное
- Стрельба в Вене началась 2 ноября примерно в 20:00 по местному времени. Тогда вооруженные преступники открыли огонь у людей, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанах. Нападавшие стреляли и в прохожих.
- В общественных местах было много людей, ведь это был последний день перед локдауном, который ввели в Австрии.
- По словам полицейских, действовали террористы в 6 разных местах. В результате взрыва погибли 4 человека. По меньшей мере 18 человек получили ранения.
- Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эта трагедия – теракт. О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.
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