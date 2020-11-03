В Вене 2 ноября начался теракт – людей обстреливают просто на улицах города. Полицейские запретили жителям города выходить на улицу. Тех, кто оказался вдали от дома, спрятали в разные заведения и другие места.

Девушка Мария, проживающая в Вене, поделилась подробностями. Она проживает в центре Вены, в 100 – 150 метрах от места, где произошел теракт, сообщает Mash.

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"Я была в то время дома, мы услышали выстрел, громкий звук, как от салюта. Сегодня праздник и я подумала, что действительно кто-то празднует", – рассказала Мария.

Впоследствии девушка увидела полицейские машины и кареты скорой помощи.

Полицейские начали разгонять всех людей. Я не понимала, что происходит,

– отметила девушка.

Всем жителям города сказали закрыть окна, выключить свет и оставаться дома, ждать. Тех, кто находился на улице во время начала теракта, полицейские спрятали.

"В других районах Вены людей закрыли по ресторанам, эвакуировали их туда, ведь так безопаснее – чтобы никто не выходил на улицу", – отметила Мария.

Как подтвердила очевидец, ориентировочно в полночь в городе якобы стало спокойнее. Однако правоохранители до сих пор не пускают людей домой,

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