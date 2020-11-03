Полиция спрятала людей, – очевидец стрельбы в Вене рассказала, какая ситуация в городе
В Вене 2 ноября начался теракт – людей обстреливают просто на улицах города. Полицейские запретили жителям города выходить на улицу. Тех, кто оказался вдали от дома, спрятали в разные заведения и другие места.
Девушка Мария, проживающая в Вене, поделилась подробностями. Она проживает в центре Вены, в 100 – 150 метрах от места, где произошел теракт, сообщает Mash.
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"Я была в то время дома, мы услышали выстрел, громкий звук, как от салюта. Сегодня праздник и я подумала, что действительно кто-то празднует", – рассказала Мария.
Впоследствии девушка увидела полицейские машины и кареты скорой помощи.
Полицейские начали разгонять всех людей. Я не понимала, что происходит,
– отметила девушка.
Всем жителям города сказали закрыть окна, выключить свет и оставаться дома, ждать. Тех, кто находился на улице во время начала теракта, полицейские спрятали.
"В других районах Вены людей закрыли по ресторанам, эвакуировали их туда, ведь так безопаснее – чтобы никто не выходил на улицу", – отметила Мария.
Как подтвердила очевидец, ориентировочно в полночь в городе якобы стало спокойнее. Однако правоохранители до сих пор не пускают людей домой,
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Стрельба в Вене: главное
- Трагедия произошла вблизи площади Шведенплац. В результате теракта сразу 6 улиц в центре Вены заблокированы. Полицейские разыскивают злоумышленников в районе набережной Дуная.
- По словам очевидцев, они ждут, пока им разрешат уйти. Есть вероятность, что нападавшие будут стрелять в толпу, поэтому полиция сдерживает людей.
- По данным австрийских СМИ, в результате теракта получили ранения по меньшей мере 4 человека, а 7 – погибли. В то же время полиция подтвердила гибель 1 человека и ликвидацию 1 террориста.
- Австрийское издание Kronen Zeitung опубликовало видео от очевидцев, на котором видно одного из нападавших. На нем – балаклава. В руках террорист держит автомат.
- В МВД Австрии уже признали, что стрельба в Вене – это теракт.
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