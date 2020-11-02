В Вене взяли в заложники посетителей ресторана: видео
В центре Вены 2 ноября неизвестный начал обстреливать людей. Уже через некоторое время стало известно, что в другом районе города несколько преступников взяли в заложники посетителей ресторана. Полиция подтвердила этот факт.
Пока неизвестно связаны ли эти два теракта. Соответствующую информацию озвучили на одном из австрийских телеканалов, сообщает 24 канал.
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После того, как появилась информация о заложниках в ресторане, спецслужбисты начали проверять заведения и искать террористов.
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В СМИ сообщали о новых нападениях в Вене. Вероятно, речь идет о стрельбе в отеле Hilton.
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