Во французском Лионе 31 октября случилась стрельба возле греческой православной церкви. По предварительной информации, пострадал как минимум один человек. СМИ пишут, что ранен священник. Нападавший скрылся с места инцидента.

Во Франции снова произошла стрельба. На этот раз возле греческой православной церкви в Лионе, сообщает телеграмм-канал Mash.

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По предварительной информации, пострадал как минимум один человек. Le Progress пишет, что ранения получил священник.

Только что человека эвакуировали на носилках, это православный священник, ранен пушечной винтовкой,

– говорится в сообщении.

Он является гражданином Греции. Священник закрывал храм, когда по нему открыл огонь неизвестный ему человек. Раненый находится в тяжелом состоянии.

Нападавший скрылся с места инцидента, а полиция оцепила место стрельбы. Там также дежурят пожарные. Глава МВД Франции призвал избегать района Лиона, где произошла стрельба.

В Лионе стреляли в священника: Фото Le Progress

Стрельба в Лионе: смотрите видео

Стрельба произошла возле греческой церкви в Лионе: смотрите карту

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