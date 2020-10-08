Пророссийские боевики 8 октября трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты не гнушались открывать огонь из стрелкового оружия и дистанционно минировали наши позиции.

Боевики стреляли из стрелкового оружия

Противник, в частности, совершил три неприцельные очереди вблизи Песков. Об этом сообщили в штабе ООС в фейсбук.

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Открывали огонь боевики из стрелкового оружия.

Еще одно нарушение перемирия зафиксировали возле Опытного. Там боевики дистанционно минировали украинские позиции, используя ручной противотанковый гранатомет.

Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали,

– отметили в штабе.

Саперы разминировали 11 гектаров территории

Не остаются без работы и украинские саперы. Они разминировали почти 11 гектаров территории. Их находка – 60 взрывоопасных предметов.

Что известно о режиме прекращения огня? О перемирии на Донбассе договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. С 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, это подтверждают и данные наблюдателей от ОБСЕ, боевики постоянно нарушают договоренности. О перемирии на Донбассе договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. С 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, это подтверждают и данные наблюдателей от ОБСЕ, боевики постоянно нарушают договоренности.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала