Будут стрелять по людям из огнестрельного оружия: МВД Беларуси предостерегло протестующих
МВД Беларуси заявило, что силовики "гуманно" будут применять огнестрельное оружие во время акций протеста. Если митингующие окажут активное сопротивление действиям ОМОНа, в них будут стрелять.
Подробности о применении оружия к активистам
Самых опасных протестующих просто "уберут" с улиц. Об этом в интервью телеканалу "1 Беларусь" заявил глава антикоррупционного управления белорусского МВД Николай Карпенков.
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Мы, конечно же, гуманно будем применять оружие к ним, в том числе, и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Те, кто поднимут руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним применят огнестрельное оружие,
– рассказал Карпенков.
"Бандиты жгут машины и возвращают 90-е"
- Чиновник также рассказал, будто на улицах Беларуси бандиты жгут машины, нападают на добрых силовиков со слезоточивым газом и даже угрожают расправами целым семьям.
- По мнению Карпенко, на протесты не выходят настоящие патриоты Беларуси. Мол, среди митингующих есть только радикалы, которые прикрываются мирным населением, как живым щитом.
- Чиновник из МВД даже заявил о возвращении 90-х годов. Утверждает, что есть преступные группировки, которые хотят "на социальных лифтах из бандитов и ранее осужденных людей подняться и стать полевыми командирами или депутатами". По мнению Карпенкова, именно такие привилегии обещает активистам лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
- Обратите внимание! Во время мирных протестов в Беларуси силовики убивают и калечат мирных протестующих. В частности, только по официальным данным, в столкновениях погибли 4 митингующих. Омоновцы не щадят никого: ни детей, ни пожилых людей, ни беременных женщин. Подробнее о протестах в Беларуси можно прочитать здесь.