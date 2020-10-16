МВД Беларуси заявило, что силовики "гуманно" будут применять огнестрельное оружие во время акций протеста. Если митингующие окажут активное сопротивление действиям ОМОНа, в них будут стрелять.

Подробности о применении оружия к активистам

Самых опасных протестующих просто "уберут" с улиц. Об этом в интервью телеканалу "1 Беларусь" заявил глава антикоррупционного управления белорусского МВД Николай Карпенков.

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Мы, конечно же, гуманно будем применять оружие к ним, в том числе, и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Те, кто поднимут руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним применят огнестрельное оружие,

– рассказал Карпенков.

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