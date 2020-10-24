Из-за проблем с нехваткой воды в аннексированном Крыму мелеют водоемы. Теперь воду жителям полуострова подают почасово. Так называемая местная власть убеждает, что все под контролем и даже знают, что делать.

Что известно о проблемах с водой в Крыму – читайте в материале журналистов 24 канала. А также, готова ли Украина поставлять воду на полуостров.

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Водоемы высохли в Крыму

В аннексированном Крыму высохли водохранилища, озера и водопад. Водоемы мелеют из-за того, что на полуострове усугубляется проблема с нехваткой воды.

Вместо известного "изумрудного" озера Панагия – теперь лужа. Полностью высохло и озеро Три сестры.

Смотрите фото Изумрудного озера – до и после / Фото The world news

Не радует глаз больше еще один бывший магнит для туристов-самый большой водопад. Летом Учан-Су, что на крымскотатарском языке означает "летящая вода", обычно пересыхает. Но уже осенью, когда начинается сезон дождей, вода возвращается на скалы. В этом году такого не случилось.

Как выглядел водопад Учан-Су / Фото Crimea.ru

Что делает тамошняя власть

Севастополь перешел в режим "повышенной готовности" из-за дефицита воды. Российские власти утверждают, что запасов в городе не хватит и на 3 месяца. Поэтому так называемая власть ввела почасовую подачу воды в большинстве городов полуострова.

А российский так называемый глава Крыма Сергей Аксенов предлагает стрелять в облака, чтобы вызвать дождь.

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Что говорит украинская сторона

Эту ситуацию украинская сторона обсудила на международной конференции. В частности выразила четкую позицию: восстановление водоснабжения возможно только в случае деоккупации.

Украина не будет поставлять воду для нужд российского военно-промышленного комплекса. В то же время в Кремле упрямо заявляют, что могут обеспечить оккупированный Крым водой без Украины. Хотя на самом деле это не так.

Почему в Крыму существует проблема с питьевой водой? Дело в том, что Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал из Днепра. Но когда Россия полуостров оккупировала в 2014 году, Украина поставки воды туда прекратила. Сейчас оккупанты возят воду в Крым автоцистернами. Бездумное использование подземных вод уже привело к засолению почв и высыханию значительного количества озер и рек.

План РФ

Правительство России разработало план – к 2023 году построить промышленные здания для опреснения морской воды и разработать местные источники водоснабжения. В то же время в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий прогнозируют, что давление Кремля на Киев по восстановлению водоснабжения полуострова будет усиливаться.

Военное обострение

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает военной эскалации России против Украины в ближайшие месяцы. Однако уверяет, что к отпору украинские войска готовы. Хотя и призывает сосредоточиться на реформировании оборонно-промышленного комплекса и производстве высокоточного оружия. И привлечь к этому процессу страны НАТО.

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