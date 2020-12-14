Строительство – вещь прибыльная. Кто и что бы ни рассказывал. Прибыльна для застройщиков, а особенно – для их лоббистов.

Поэтому неудивительно, что вокруг этой темы столько манипуляций. Сегодня хочу расставить некоторые акценты.

Уже писал о 190 случаях самовольного строительства за полгода, проверить которые невозможно. Я не боюсь признавать сложные вещи. Скажу больше, город в сегодняшней ситуации может разве что словом убеждать застройщиков быть добросовестными и не нарушать закон. А ведь известно, что доброе слово и револьвер – всегда действеннее, чем само доброе слово. Поэтому вернуть городам законные полномочия позарез нужно.

Дико, но правда. Мы, городские чиновники, сегодня не имеем никаких подкрепленных законом рычагов влияния. Городское ГАСИ парализовано – оно не то, что штрафов накладывать не может, оно поехать и зайти на строение для проверки не имеет законных оснований. И 9 месяцев в стране продолжаются такие "золотые времена" для недобросовестных застройщиков.

Кто виноват? Не городской глава или его заместители. Хотя большинство именно так и думает. К строительному коллапсу в стране привело так называемое реформирование Государственной инспекции госархстройконтроля, когда в один прекрасный день (еще в марте!) правительство своим постановлением унесло прочь все полномочия у городов – и сегодня местные власти никоим образом не могут влиять на самовольное строительство. И так во всей стране. Это не громкие слова, это настоящий строительный коллапс, избавиться от которого можно только по воле правительства.

Видели ли вы хотя бы одну инициативу от народных депутатов – выходцев из Львовщины, который бы попытался восстановить полномочия местных ГАСИ? Я нет. А может, вы хотя бы слышали выступления избранников, которые призвали бы правительство наконец разрешить эту патовую ситуацию? Опять же нет.

Ну а теперь о так называемой местной поддержке.

Видимо, широкая общественность не очень знает, за кем самое первое слово в вопросах строительства. Так я подскажу. Именно городские депутаты голосуют за участки под строительство в городе. И лишь впоследствии, за энное количество времени, градостроительные условия и ограничения рассматривают чиновники на исполнительном комитете. И делают это, к слову, в прямом эфире, онлайн.

Еще один нюанс – город на самом деле имеет очень мало законных оснований, чтобы отказать выдать градостроительные условия и ограничения. Когда застройщик не подал всех документов, когда в этих документах есть какие-то недостоверные сведения и намерения застройки не соответствуют требованиям градостроительной документации на местном уровне. Все.

Именно поэтому, начиная с 2016 года градостроительные условия во Львове выдает именно исполком, решения которого носят коллегиальный характер. В таком случае пространство для маневра шире, в частности, когда идет речь о вероятном отказе.

Я понимаю, что строительным лоббистам было бы удобнее, если бы вопросы градостроительных условий решали в каком-то кабинете, а не так, как сейчас – в формате онлайн, прозрачно, под прицелом видеокамер.

Услышал ультиматум некоторых из новоизбранных депутатов – отменить все градостроительные решения исполкома после 25 октября. А почему вообще не все, начиная с 1 сентября/1 июля/1 марта? Исполком же был в том же составе. Если уж такое недоверие. И нет значения, что время карантина и часто предпринимателям расходится во времени, а они хотят действовать на законных основаниях. И какая разница, что какой-то человек ждет согласования документации, например, для своего магазина. Мелкий, по сути, вопрос. Лоббистам нужен контроль.

Итак, ГАСИ парализовано, в города, по сути, связаны руки в плане контроля за строениями, никакой законотворческой поддержки от народных избранников, вместо этого – давление от депутатов местных, которым хочется иметь свое влияние. Вот такая сейчас ситуация.

Несмотря на все, я оптимист, потому что точно знаю: добросовестных застройщиков во Львове значительно больше, чем тех, кому важно только количество квадратных метров, несмотря ни на что.

А еще надеюсь, что правительство все-таки удосужится на государственное решение в среду и вернет местным властям "револьвер" – законные полномочия проверять и штрафовать. Ведь другие аргументы на черных застройщиков не действуют.