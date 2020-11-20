Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко назвал ложными заявления о выделении денег из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт дорог. По его словам, средства в ковидном фонде до сих пор есть.

Кроме этого, парламент дополнительно направил на борьбу с коронавирусом еще 10 миллиардов гривен. Об этом Кирилл Тимошенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что бюджетные средства из ковидного фонда не направлялись на дороги. И назвал 3 источника денег, которые потратили на ремонт и строительство:

деньги Дорожного фонда;

кредитные деньги, когда Укравтодор заключает кредитные контракты с международными институтами;

деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже.

Да, действительно, какая-то часть из них былаи направлена в общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом,

– отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Часть денег из ковидного фонда до сих пор не израсходована, – Тимошенко

Тимошенко также добавил, что "коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачены еще.

По его словам, это произошло по разным причинам. "Где-то в этом нет необходимости, где-то тендер не провели, где-то действительно по этим позициям пока необходимости их тратить нет, Кабинет Министров перебрасывает их на другие позиции", – объяснил он.

Кроме этого, 17 ноября Верховная Рада выделила дополнительно 10 миллиардов гривен Фонду борьбы с коронавирусом для увеличения запаса.