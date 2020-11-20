На строительство дорог не выделяли деньги из ковидного фонда, – заместитель Ермака
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко назвал ложными заявления о выделении денег из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт дорог. По его словам, средства в ковидном фонде до сих пор есть.
Кроме этого, парламент дополнительно направил на борьбу с коронавирусом еще 10 миллиардов гривен. Об этом Кирилл Тимошенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
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Он отметил, что бюджетные средства из ковидного фонда не направлялись на дороги. И назвал 3 источника денег, которые потратили на ремонт и строительство:
- деньги Дорожного фонда;
- кредитные деньги, когда Укравтодор заключает кредитные контракты с международными институтами;
- деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже.
Да, действительно, какая-то часть из них былаи направлена в общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом,
– отметил заместитель руководителя Офиса Президента.
Часть денег из ковидного фонда до сих пор не израсходована, – Тимошенко
Тимошенко также добавил, что "коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачены еще.
По его словам, это произошло по разным причинам. "Где-то в этом нет необходимости, где-то тендер не провели, где-то действительно по этим позициям пока необходимости их тратить нет, Кабинет Министров перебрасывает их на другие позиции", – объяснил он.
Кроме этого, 17 ноября Верховная Рада выделила дополнительно 10 миллиардов гривен Фонду борьбы с коронавирусом для увеличения запаса.
Что такое ковидный фонд?
Фонд борьбы с COVID-19 был создан Верховной Радой. Для этого сократили расходы бюджета-2020 на 49 миллиардов гривен, привлекли туда помощь иностранных партнеров, а именно – транш от МВФ, средства Евросоюза и США.
Всего в фонд смогли собрать почти 66 миллиардов гривен.
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