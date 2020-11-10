В тендерах по ремонту дорог в Украине обычно принимают участие украинские компании, которые связывают с олигархами. При этом крупных украинских и зарубежных компаний, которые действительно могут выполнить работу качественно, в тендерах не видно.

Дело в том, что Укравтодор искусственно ограничивает конкурентов в торгах, чтобы никто не смог прорваться на тендер и создать нормальную конкуренцию. Такое мнение высказал журналист, редактор программы "Наши деньги" Юрий Николов.

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По словам Николова, иностранные компании заходят в Украину, но хотят играть по честным правилам. "Они приходят в Укравтодор, здороваются и получают "отворот-поворот". Либо их выбрасывают из тендеров, либо создают такие условия, при которых они не могут работать", – заверил журналист.

У нас несколько крупных компаний, которые были выброшены из Украины. Последний пример – гигантская компания "Синогидро" из Китая. Она строила чуть ли не половину мостов в Китае. Оказалось, что в Украине она не способна работать,

- рассказал Николов.

Также он отметил, что в Украине тоже есть 50 – 100 компаний, которой могут выполнять работы на дорогах качественно. Однако, как подтвердил журналист, Укравтодор их просто не подпускает, создавая дискриминационные условия на тендерах.

К теме! Недавно Кабинет министров и Укравтодор попали в скандал. Правительство выделило почти 62 миллиона гривен на ремонт дорог. Однако эти деньги Кабмин забрал из проекта бюджетной программы Минздрава по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. В Укравтодоре пытались объяснить ситуацию.