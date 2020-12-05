Строительство "Северного потока-2": что происходит в первый день возобновления работ
В водах Германии 5 декабря должна возобновиться укладка труб для газопровода "Северный поток-2". Выполнять работы будет специализированная баржа "Фортуна", которая сейчас находится в немецком порту.
После почти годичного перерыва в строительстве работы над "Северным потоком-2" должны возобновить, об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.
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В Балтийском море, что на юге от мелководного района Адлергрунд, подводные операции на трубопроводе будет вести судно "Фортуна", которое ходит под российским флагом.
Работы должны начаться 5 декабря и продлятся до конца месяца.
По информации на сайте Marinetraffic, по состоянию на утро 5 декабря "Фортуна" еще находится в немецком порту Висмар.
Что этому предшествовало
- 27 ноября немецкое морское агентство сообщило о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на 2 параллельных нитях неназванного трубопровода.
- Проектная компания Nord Stream 2 подтвердила, что речь идет о возобновлении строительства "Северного потока-2", пока только в водах Германии.
Что такое "Северный поток-2"?Это газопровод, который Россия строит в обход Украины в Германию. Если его таки завершат, Украина ежегодно будет терять миллиарды долларов. По состоянию на ноябрь 2020 года газопровод готов более чем на 90%. Блокируют его работу санкции США.
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