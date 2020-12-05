В водах Германии 5 декабря должна возобновиться укладка труб для газопровода "Северный поток-2". Выполнять работы будет специализированная баржа "Фортуна", которая сейчас находится в немецком порту.

После почти годичного перерыва в строительстве работы над "Северным потоком-2" должны возобновить, об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.

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В Балтийском море, что на юге от мелководного района Адлергрунд, подводные операции на трубопроводе будет вести судно "Фортуна", которое ходит под российским флагом.

Работы должны начаться 5 декабря и продлятся до конца месяца.

По информации на сайте Marinetraffic, по состоянию на утро 5 декабря "Фортуна" еще находится в немецком порту Висмар.

Что этому предшествовало

27 ноября немецкое морское агентство сообщило о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на 2 параллельных нитях неназванного трубопровода.

Проектная компания Nord Stream 2 подтвердила, что речь идет о возобновлении строительства "Северного потока-2", пока только в водах Германии.

Обратите внимание! Глава МИД Германии Гайко Маас сообщил, что ЕС считает незаконными санкции США из-за "Северного потока-2". В Берлине надеются, что с новым руководством Соединенных Штатов все же удастся договориться.