Строительство "Северного потока-2" еще можно заблокировать, – МИД Польши
Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сейчас возможно заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", ведь проект является еще незаконченным. И добавил, что России нельзя доверять в экономических вопросах.
Об этом глава польского МИД Збигнев Рау рассказал в интервью "Польскому радио".
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По его словам, строительство "Северного потока-2" разделяет европейские страны, а также делает экономику Польши и других государств зависимыми от России.
Взамен это обеспечивает источники финансирования внешней политики РФ, которая является враждебной по отношению к ЕС.
Также политик добавил, что важно понимать в этом контексте: если России нельзя доверять в таких фундаментальных вопросах как права человека и отношение к гражданскому обществу, то доверять ей нельзя и в экономических вопросах.
Польша наложила штраф на "Газпром"
Накануне польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" и еще 5 компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". Общая сумма штрафов составляет 7,6 миллиарда долларов.
Помимо штрафов польский антимонопольный регулятор также издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода.
В Кремле немедленно отреагировали на такое решение Польши. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что многомиллиардный штраф, который Польша наложила на российскую компанию "Газпром", особо не скажется на дальнейших отношениях стран. Якобы, они и без того натянуты.
Главное о строительстве газопровода "Северный поток-2":
В 2015 году Россия начала строительство газопровода в обход Украины через Балтийское море. По состоянию на 2020 год строительство "Северного потока-2" завершили более чем на 90%. Сейчас из-за санкций США Россия не может его достроить.
В случае завершения строительства проекта Украина рискует потерять миллиардные прибыли, а Европа попадет в еще большую зависимость от российских энергоносителей.