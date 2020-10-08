Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сейчас возможно заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", ведь проект является еще незаконченным. И добавил, что России нельзя доверять в экономических вопросах.

Об этом глава польского МИД Збигнев Рау рассказал в интервью "Польскому радио".

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По его словам, строительство "Северного потока-2" разделяет европейские страны, а также делает экономику Польши и других государств зависимыми от России.

Взамен это обеспечивает источники финансирования внешней политики РФ, которая является враждебной по отношению к ЕС.

Также политик добавил, что важно понимать в этом контексте: если России нельзя доверять в таких фундаментальных вопросах как права человека и отношение к гражданскому обществу, то доверять ей нельзя и в экономических вопросах.

Польша наложила штраф на "Газпром"

Накануне польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" и еще 5 компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". Общая сумма штрафов составляет 7,6 миллиарда долларов.

Помимо штрафов польский антимонопольный регулятор также издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода.

В Кремле немедленно отреагировали на такое решение Польши. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что многомиллиардный штраф, который Польша наложила на российскую компанию "Газпром", особо не скажется на дальнейших отношениях стран. Якобы, они и без того натянуты.