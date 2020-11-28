Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновят уже 5 декабря 2020 года. Пауза в работе над проектом длилась примерно год.

Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде позволило начать строительные работы в регионе. Об этом сообщает NDR.

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Строительство стартует на юге от района Адлергрунд. Там расположены концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.

В то же время норвежская компания Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV GL) уже отказалась выдавать сертификат соответствия после завершения строительства газопровода

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