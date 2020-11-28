Строительство "Северного потока-2" возобновят: известна дата
Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновят уже 5 декабря 2020 года. Пауза в работе над проектом длилась примерно год.
Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде позволило начать строительные работы в регионе. Об этом сообщает NDR.
Актуально США усилили давление на строителей "Северного потока-2", – СМИ
Строительство стартует на юге от района Адлергрунд. Там расположены концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.
В то же время норвежская компания Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV GL) уже отказалась выдавать сертификат соответствия после завершения строительства газопровода
"Северный поток-2": Что известно
- "Северный поток-2" – это газопровод, который Россия строит в обход Украины в Германию.
- Если его достроят, Украина ежегодно будет терять миллиарды долларов.
- По состоянию на ноябрь 2020 год строительство "Северного потока-2" завершили более чем на 90%.
- Работа над газопроводом была остановлена из-за санкций со стороны США,
- Немецкое издание Bild сообщило, что новоизбранный президент США Джо Байден может навсегда остановить строительство "Северного потока-2".
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