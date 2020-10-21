В Одессе на строительной площадке 21 октября обрушился котлован и другие конструкции. В результате аварии два человека остались под завалами.

Что известно про обвал

Авария произошла на улице Академика Сахарова. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСЧС.

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Под обломками конструкций оказалось двое рабочих. Около 16:30 спасатели достали людей из-под завала в котловане. Однако работники уже были мертвы. Смерть констатировали медики.

Всего к ликвидации аварии привлекли 20 спасателей и 4 единицы техники. Сейчас обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

На фото, обнародованных в местных телеграм-каналах, видно, как спасатели разбирают завалы, а вокруг места событий стоят "скорые".



Обвал на стройке в Одессе / Фото телеграмм канала "Х**вая Одесса"

Вероятное место обвала: