На стройке в Одессе произошел обвал: есть погибшие – фото
В Одессе на строительной площадке 21 октября обрушился котлован и другие конструкции. В результате аварии два человека остались под завалами.
Что известно про обвал
Авария произошла на улице Академика Сахарова. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСЧС.
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Под обломками конструкций оказалось двое рабочих. Около 16:30 спасатели достали людей из-под завала в котловане. Однако работники уже были мертвы. Смерть констатировали медики.
Всего к ликвидации аварии привлекли 20 спасателей и 4 единицы техники. Сейчас обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
На фото, обнародованных в местных телеграм-каналах, видно, как спасатели разбирают завалы, а вокруг места событий стоят "скорые".
Обвал на стройке в Одессе / Фото телеграмм канала "Х**вая Одесса"
Вероятное место обвала: